У Києві планують запровадити квиток на проїзд за 60 грн з пересадками на 90 хвилин

У Києві збираються запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн, який дозволятиме безлімітні пересадки між метро та наземним громадським транспортом протягом 90 хвилин.

У Києві пропонують змінити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті та запровадити нову систему оплати. Згідно з проєктом, вартість разового квитка може становити 30 грн, при цьому для регулярних користувачів передбачають систему знижок на проїзні.

Також, за даними КМДА, планується запровадження пересадкового квитка вартістю 60 грн, який дозволятиме безлімітні пересадки між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин. Для гостей міста планують передбачені безлімітні проїзні на 24, 48 та 72 години вартістю 375, 563 та 750 грн відповідно.

Окремо зазначається, що поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Впровадження нових тарифів заплановане з 15 липня 2026 року після завершення регуляторних процедур та консультацій з громадськістю і профспілками.

