  1. В Україні

Чекати дня народження більше не треба – у Дії змінили правила програми «Скринінг здоров’я 40+»

14:11, 18 травня 2026
Українцям 40+ дали більше часу на медобстеження.
У застосунку «Дія» повідомили про зміни у програмі «Скринінг здоров’я 40+». Відтепер українці віком від 40 років можуть подавати заяву на участь без прив’язки до дня народження, а строк проходження обстеження після отримання коштів збільшили до двох місяців.

У «Дії» зазначили, що для участі в програмі більше не потрібно чекати 30 днів після дня народження. Якщо людині вже виповнилося 40 років, вона може подати заяву онлайн через застосунок або звернутися до найближчого ЦНАПу.

Також змінили термін використання коштів. Після їх зарахування учасники програми матимуть два місяці, щоб пройти обстеження в обраному медичному закладі. Якщо кошти не будуть використані протягом цього періоду, їх автоматично повернуть до державного бюджету.

Для участі в програмі потрібно подати заяву в «Дії» або офлайн у ЦНАПі, обрати медзаклад та пройти обстеження у зручний час.

Окремо в «Дії» уточнили, що громадяни, які отримали кошти підтримки до 1 травня 2026 року, можуть використати їх до 30 червня 2026 року.

Стрічка новин

