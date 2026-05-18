До 30-річчя Конституції Рада готує звернення до партнерів із закликом посилити санкції проти РФ

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звернення до парламентів і урядів демократичних держав світу з нагоди 30-річчя Конституції України із закликом посилити санкції проти РФ, продовжити військову та фінансову підтримку України.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №15255 про звернення до парламентів та урядів демократичних держав світу, міжнародних організацій і міжпарламентських асамблей з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України.

Головним комітетом з опрацювання проєкту постанови визначено Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

У пояснювальній записці зазначається, що 28 червня у виповнюється 30 років із дня ухвалення Конституції України, яка закріпила незалежність, суверенітет і демократичний устрій держави. Водночас ювілей відбуватиметься в умовах триваючої війни РФ проти України, яка розпочалася з окупації Криму у 2014 році та переросла у повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Автори документа наголошують, що російська агресія призвела до масових жертв серед цивільного населення, руйнування інфраструктури та культурної спадщини, а також порушень прав громадян на окупованих територіях.

Проєкт постанови передбачає звернення до міжнародних партнерів із закликом продовжити політичну, військову та фінансову підтримку України, посилити санкційний тиск на РФ, сприяти відновленню територіальної цілісності України та притягненню російського військово-політичного керівництва до відповідальності за воєнні злочини.

У документі також підкреслюється важливість підтримки європейського та євроатлантичного курсу України як гарантії безпеки для Європи.

