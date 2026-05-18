  1. В Україні

Українці реєструються на мовний іспит для держпосад і не приходять — проблема виявилась масовою

13:35, 18 травня 2026
Частина претендентів не доходить до іспиту на рівень володіння державною мовою навіть після успішної реєстрації.
В Україні щомісяця забезпечують від 4 до 6 тисяч місць для складання іспиту на рівень володіння державною мовою, однак частина з них втрачається через неявку претендентів, незавершені іспити та повітряні тривоги.

У Національній комісії зі стандартів державної мови оприлюднили роз’яснення після численних звернень громадян щодо проблем із реєстрацією та нестачею іспитових місць.

Обов’язок володіти державною мовою закріплений законом для всіх громадян України, однак підтверджувати рівень знання української мови державним сертифікатом мають лише особи, визначені статтею 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», перед призначенням на посаду.

Наразі іспити проводять 53 уповноважені установи у 21 області та Києві. Кількість сесій та доступних місць Комісія планує залежно від бюджетного фінансування на поточний рік.

Реєстрацію на іспит відкривають наприкінці кожного місяця на наступний місяць. Про дату старту реєстрації повідомляють на офіційному сайті та сторінці Комісії у Facebook.

Водночас кількість виданих сертифікатів не завжди відповідає кількості доступних місць. Серед причин:

  • претенденти реєструються, але не приходять на іспит;
  • учасники розпочинають тестування, але не завершують його;
  • проведення іспиту переривають повітряні тривоги, аварійні відключення електроенергії або технічні проблеми;
  • частина претендентів не набирає необхідної кількості балів або порушує процедуру складання іспиту;
  • окремі місця залишаються незаповненими.

Комісія закликала претендентів не відкладати реєстрацію на кінець місяця, завчасно скасовувати запис у разі неможливості прийти на іспит та обирати місця не лише в окремій установі, а з усього переліку доступних локацій.

Також у відомстві рекомендували ретельно готуватися до тестування за офіційними зразками завдань, щоб заздалегідь оцінити власний рівень підготовки.



