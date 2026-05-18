Масові порушення у школах: у Раді пропонують знову обирати директорів через конкурси

У парламенті хочуть повернути конкурси для директорів шкіл через погіршення ситуації з управлінням.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді заявили про необхідність повернення обов’язкових конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти. Причиною стали результати інституційних аудитів Державної служби якості освіти, які свідчать про значну кількість порушень у роботі шкіл.

За даними Державної служби якості освіти, у 77% перевірених закладів освіти виявлено порушення у частині виконання керівниками обов’язків, передбачених законодавством. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 60%.

У парламентському комітеті з питань освіти наголошують, що така статистика свідчить: значна частина правових ризиків у школах пов’язана саме з якістю управлінських рішень на рівні керівництва закладів.

Найбільш поширеними залишаються порушення, які стосуються права дитини на доступну, безпечну та якісно організовану освіту. Саме за цими напрямками, як зазначається у звіті Державної служби якості освіти, фіксується найгірша динаміка.

Окреме занепокоєння викликають порушення, пов’язані з освітніми програмами, роботою педагогічних рад та навчальними планами, оскільки це впливає на функціонування внутрішніх механізмів забезпечення якості освіти.

За даними, у 61% закладів виявили порушення щодо наявності та змісту установчих документів, ліцензій, статутів і положень про структурні підрозділи. Ще у 54% шкіл зафіксовано порушення щодо атестації педагогічних працівників. У 2024 році цей показник становив 55%.

У комітеті звертають увагу, що нині громади можуть самостійно вирішувати, проводити чи ні конкурси на посади директорів шкіл.

Водночас дедалі частіше виникають дискусії щодо прозорості таких призначень, якості управління та відповідальності керівників закладів освіти.

Там вважають, що система освіти потребує не лише усунення окремих порушень, а й посилення відповідальності керівників, удосконалення внутрішніх процедур та більш адресної підтримки закладів освіти у найбільш проблемних сферах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.