  1. В Україні

Земельний податок: кому не потрібно платити за ділянку та як подати заяву

11:27, 18 травня 2026
Пенсіонери, ветерани війни, багатодітні сім’ї та інші пільгові категорії українців можуть бути звільнені від сплати земельного податку у 2026 році, однак для отримання пільги необхідно вчасно подати заяву та підтвердні документи.
Громадянам нагадали порядок отримання пільги зі сплати земельного податку та пояснили, які документи необхідно подати для її оформлення. Пільга надається окремим категоріям фізичних осіб відповідно до вимог податкового законодавства України.

Так, від сплати земельного податку звільняються: 

  • особи з інвалідністю першої і другої групи; 
  • фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 
  • пенсіонери (за віком); 
  • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
  • фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм: 

  • для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше як 2,0 га; 
  • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більше як 0,25 га, в селищах – не більше як 0,15 га, в містах – не більше як 0,10 га; 
  • для індивідуального дачного будівництва – не більше як 0,10 га; 
  • для будівництва індивідуальних гаражів – не більше як 0,01 га; 
  • для ведення садівництва – не більше як 0,12 гектара. 

Податкова служба пояснює, що якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо фізична особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм то така особа до 01 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання / зміну земельних ділянок для застосування пільги разом із документом, що посвідчує право на пільгу.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги. У разі подання фізичною особою, яка станом на 01 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування пільги після 01 травня поточного року, то пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

Якщо фізична особа, яка має у власності кілька земельних ділянок одного виду використання, отримала право на пільгу протягом року або набула право власності на таку земельну ділянку, вона повинна подати заяву про застосування пільги до податкового органу за місцем знаходження будь-якої із земельних ділянок. Зробити це необхідно протягом 30 календарних днів з дня виникнення права на пільгу або права власності.

Право на пільгу підтверджується відповідними документами. Це можуть бути, зокрема, посвідчення особи з інвалідністю I або II групи, пенсійне посвідчення за віком, посвідчення батьків багатодітної сім’ї, посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи, посвідчення особи, на яку поширюється дія Закону №3551, а також договір оренди землі чи користування земельною ділянкою, укладений із платником єдиного податку четвертої групи та оформлений відповідно до законодавства.

Подати заяву можна у паперовій або електронній формі через Електронний кабінет платника чи мобільний застосунок «Моя податкова».

