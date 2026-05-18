  1. В Україні

В Україні пропонують змінити порядок виплат ваучерів для ветеранів та ВПО

13:17, 18 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні зареєстрували петицію із закликом змінити порядок фінансування ваучерів для учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб, зокрема запровадити оплату за черговістю подання заяв.
В Україні пропонують змінити порядок виплат ваучерів для ветеранів та ВПО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті електронних петицій зареєстрували звернення щодо забезпечення справедливого та законного порядку фінансування ваучерів для учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У тексті петиції не уточнюється, про який саме вид ваучерів йдеться, тому, ймовірно, автори звернення мають на увазі загалом механізм фінансування державних ваучерних програм для УБД та ВПО через Дія.

Автори петиції  №41/009893-26еп зазначають, що 1 грудня 2025 року було відкрито прийом заяв на отримання ваучерів для УБД та ВПО. Громадяни подавали заяви у встановленому порядку, розраховуючи на рівні умови отримання державної підтримки.

Після завершення прийому заяв ваучери почали надходити через застосунок Дія. Водночас, як стверджують ініціатори звернення, через обмежене фінансування приблизно на 3000 ваучерів було запроваджено принцип «хто перший встиг забронювати кошти — тому і оплатили».

У петиції такий механізм називають несправедливим і дискримінаційним, а також таким, що порушує принципи правової визначеності та рівності громадян перед законом.

Автори звернення наголошують, що значна частина учасників програми — військовослужбовці, які перебувають у зоні бойових дій, виконують бойові завдання та не мають постійного доступу до інтернету чи мобільного зв’язку. Через це вони не можуть оперативно відстежувати появу ваучерів у застосунку та швидко бронювати кошти.

У петиції зазначається, що особи, які подали заяви раніше, не повинні втрачати право на підтримку через технічну швидкість бронювання. Автори вважають, що основою черговості фінансування мають бути дата та час подання первинної заяви.

Ініціатори звернення просять забезпечити фінансування ваучерів виключно за черговістю подання заяв, скасувати практику миттєвого бронювання коштів, створити прозорий механізм електронної черги та передбачити окремі гарантії для військових, які перебувають у зоні бойових дій.

Також у петиції пропонують у разі недостатнього фінансування проводити оплату поетапно відповідно до черги подання заяв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові ветерани Україна ВПО

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

77 реформ за рік: як оновили судову систему та посилили роль НАБУ і САП

Україна виконала 77 заходів Дорожньої карти з верховенства права: запуск добору 2000 суддів та лідерство у регулюванні лобіювання має наблизити Україну до вступу в ЄС до 2030 року.

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

У Фінляндії суддів зможуть звільняти лише за рішенням суду, а зворотне зниження пенсійного віку заборонять

Фінляндія пропонує закріпити в Конституції заборону зворотного зниження пенсійного віку суддів як додаткову гарантію їхньої незалежності.

Чи можна змінити графік роботи без згоди працівника у воєнний час: що каже Верховний Суд

Воєнний стан дозволив роботодавцям оперативно змінювати режим роботи, однак навіть під час війни такі рішення не можуть бути свавільними.

БПЛА та РЕБ для Нацгвардії і поліції закуповуватиме Агенція оборонних закупівель: що змінює новий урядовий експеримент

Уряд запускає новий експеримент: до жовтня 2027 року Нацгвардія, Нацполіція та ДПС закуповуватимуть БПЛА та РЕБ через Агенцію оборонних закупівель Міноборони

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]