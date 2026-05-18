В Україні пропонують змінити порядок виплат ваучерів для ветеранів та ВПО

В Україні зареєстрували петицію із закликом змінити порядок фінансування ваучерів для учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб, зокрема запровадити оплату за черговістю подання заяв.

На сайті електронних петицій зареєстрували звернення щодо забезпечення справедливого та законного порядку фінансування ваучерів для учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.

У тексті петиції не уточнюється, про який саме вид ваучерів йдеться, тому, ймовірно, автори звернення мають на увазі загалом механізм фінансування державних ваучерних програм для УБД та ВПО через Дія.

Автори петиції №41/009893-26еп зазначають, що 1 грудня 2025 року було відкрито прийом заяв на отримання ваучерів для УБД та ВПО. Громадяни подавали заяви у встановленому порядку, розраховуючи на рівні умови отримання державної підтримки.

Після завершення прийому заяв ваучери почали надходити через застосунок Дія. Водночас, як стверджують ініціатори звернення, через обмежене фінансування приблизно на 3000 ваучерів було запроваджено принцип «хто перший встиг забронювати кошти — тому і оплатили».

У петиції такий механізм називають несправедливим і дискримінаційним, а також таким, що порушує принципи правової визначеності та рівності громадян перед законом.

Автори звернення наголошують, що значна частина учасників програми — військовослужбовці, які перебувають у зоні бойових дій, виконують бойові завдання та не мають постійного доступу до інтернету чи мобільного зв’язку. Через це вони не можуть оперативно відстежувати появу ваучерів у застосунку та швидко бронювати кошти.

У петиції зазначається, що особи, які подали заяви раніше, не повинні втрачати право на підтримку через технічну швидкість бронювання. Автори вважають, що основою черговості фінансування мають бути дата та час подання первинної заяви.

Ініціатори звернення просять забезпечити фінансування ваучерів виключно за черговістю подання заяв, скасувати практику миттєвого бронювання коштів, створити прозорий механізм електронної черги та передбачити окремі гарантії для військових, які перебувають у зоні бойових дій.

Також у петиції пропонують у разі недостатнього фінансування проводити оплату поетапно відповідно до черги подання заяв.

