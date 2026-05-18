  1. В Украине

В Украине предлагают изменить порядок выплат ваучеров для ветеранов и ВПЛ

13:17, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине зарегистрировали петицию с призывом изменить порядок финансирования ваучеров для участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц, в частности, ввести оплату по очередности подачи заявлений.
В Украине предлагают изменить порядок выплат ваучеров для ветеранов и ВПЛ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте электронных петиций зарегистрировали обращение относительно обеспечения справедливого и законного порядка финансирования ваучеров для участников боевых действий и внутренне перемещённых лиц.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В тексте петиции не уточняется, о каком именно виде ваучеров идет речь, поэтому, вероятно, авторы обращения подразумевают в целом механизм финансирования государственных ваучерных программ для УБД и ВПЛ через Действие.

Авторы петиции №41/009893-26еп отмечают, что 1 декабря 2025 года был открыт приём заявлений на получение ваучеров для УБД и ВПЛ. Граждане подавали заявления в установленном порядке, рассчитывая на равные условия получения государственной поддержки.

После завершения приёма заявлений ваучеры начали поступать через приложение Дія. В то же время, как утверждают инициаторы обращения, из-за ограниченного финансирования примерно на 3000 ваучеров был введён принцип «кто первым успел забронировать средства — тому и оплатили».

В петиции такой механизм называют несправедливым и дискриминационным, а также нарушающим принципы правовой определённости и равенства граждан перед законом.

Авторы обращения подчёркивают, что значительная часть участников программы — военнослужащие, которые находятся в зоне боевых действий, выполняют боевые задачи и не имеют постоянного доступа к интернету или мобильной связи. Из-за этого они не могут оперативно отслеживать появление ваучеров в приложении и быстро бронировать средства.

В петиции отмечается, что лица, подавшие заявления раньше, не должны терять право на поддержку из-за технической скорости бронирования. Авторы считают, что основой очередности финансирования должны быть дата и время подачи первоначального заявления.

Инициаторы обращения просят обеспечить финансирование ваучеров исключительно в порядке очередности подачи заявлений, отменить практику мгновенного бронирования средств, создать прозрачный механизм электронной очереди и предусмотреть отдельные гарантии для военных, находящихся в зоне боевых действий.

Также в петиции предлагают в случае недостаточного финансирования проводить оплату поэтапно в соответствии с очередностью подачи заявлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ветераны Украина ВПЛ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

В Финляндии судей смогут увольнять только по решению суда, а обратное снижение пенсионного возраста будет запрещено

Финляндия предлагает закрепить в Конституции запрет обратного снижения пенсионного возраста судей как дополнительную гарантию их независимости.

Можно ли изменить график работы без согласия работника в военное время: что говорит Верховный Суд

Военное положение позволило работодателям оперативно изменять режим работы, однако даже во время войны такие решения не могут быть произвольными.

БПЛА и РЭБ для Нацгвардии и полиции будет закупать Агентство оборонных закупок: что меняет новый правительственный эксперимент

Правительство запускает новый эксперимент: до октября 2027 года Нацгвардия, Нацполиция и ГПС будут закупать БПЛА и РЭБ через Агентство оборонных закупок Минобороны

Украина готовит масштабную реформу железной дороги: несмотря на замечания, Комитет поддержал интеграцию в европейское железнодорожное пространство

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроект, вводящий новые правила безопасности, сертификации и конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]