В Украине предлагают изменить порядок выплат ваучеров для ветеранов и ВПЛ

В Украине зарегистрировали петицию с призывом изменить порядок финансирования ваучеров для участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц, в частности, ввести оплату по очередности подачи заявлений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте электронных петиций зарегистрировали обращение относительно обеспечения справедливого и законного порядка финансирования ваучеров для участников боевых действий и внутренне перемещённых лиц.

В тексте петиции не уточняется, о каком именно виде ваучеров идет речь, поэтому, вероятно, авторы обращения подразумевают в целом механизм финансирования государственных ваучерных программ для УБД и ВПЛ через Действие.

Авторы петиции №41/009893-26еп отмечают, что 1 декабря 2025 года был открыт приём заявлений на получение ваучеров для УБД и ВПЛ. Граждане подавали заявления в установленном порядке, рассчитывая на равные условия получения государственной поддержки.

После завершения приёма заявлений ваучеры начали поступать через приложение Дія. В то же время, как утверждают инициаторы обращения, из-за ограниченного финансирования примерно на 3000 ваучеров был введён принцип «кто первым успел забронировать средства — тому и оплатили».

В петиции такой механизм называют несправедливым и дискриминационным, а также нарушающим принципы правовой определённости и равенства граждан перед законом.

Авторы обращения подчёркивают, что значительная часть участников программы — военнослужащие, которые находятся в зоне боевых действий, выполняют боевые задачи и не имеют постоянного доступа к интернету или мобильной связи. Из-за этого они не могут оперативно отслеживать появление ваучеров в приложении и быстро бронировать средства.

В петиции отмечается, что лица, подавшие заявления раньше, не должны терять право на поддержку из-за технической скорости бронирования. Авторы считают, что основой очередности финансирования должны быть дата и время подачи первоначального заявления.

Инициаторы обращения просят обеспечить финансирование ваучеров исключительно в порядке очередности подачи заявлений, отменить практику мгновенного бронирования средств, создать прозрачный механизм электронной очереди и предусмотреть отдельные гарантии для военных, находящихся в зоне боевых действий.

Также в петиции предлагают в случае недостаточного финансирования проводить оплату поэтапно в соответствии с очередностью подачи заявлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.