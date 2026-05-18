В Кропивницком ВВК, которая заменила МСЭК, продавала фейковые справки об «инвалидности»

Стоимость «услуги» зависела от назначения необходимой группы — от 2,5 до 10 тысяч долларов США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГБР при участии СБУ и Нацполиции разоблачили в Кропивницком организованную группу медиков — членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования (созданной вместо МСЭК), которые наладили заработок на оформлении инвалидности.

По информации Государственного бюро расследований, подозреваемые требовали деньги как за назначение фиктивной группы для уклонения от мобилизации, так и у людей, которые по состоянию здоровья имели на это законное право.

В Службе безопасности Украины отмечают, что по материалам дела к организации схемы причастны председатель ВВК одного из органов сил гражданской защиты, заместитель главного врача и заведующий отделением городской больницы, а также члены экспертных комиссий медучреждений региона. В ГБР добавляют, что речь идёт о четырёх врачах — членах экспертной команды.

Сотрудники СБУ задокументировали более 10 фактов получения злоумышленниками взяток за оформление фиктивной инвалидности.

Стоимость «услуги» зависела от назначения необходимой группы — от 2,5 до 10 тысяч долларов США.

По материалам дела фигуранты вносили недостоверные сведения в истории болезней своих клиентов о якобы длительном стационарном лечении и подделывали результаты анализов.

После этого фигуранты направляли фиктивные документы подконтрольным членам экспертных команд по оценке функционирования лица (бывшая МСЭК) для установления групп инвалидности.

Правоохранители задержали организаторов схемы «на горячем» после получения ими новой суммы взятки.

В настоящее время 6 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.