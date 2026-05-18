В Беларуси стартовали учения по боевому применению ядерного оружия
Министерство обороны Беларуси 18 мая объявило о начале тренировок воинских частей, в ходе которых будут отрабатываться вопросы боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Они производятся с привлечением российской стороны.
Заявляется, что целью обучения является повышение уровня подготовки военнослужащих, проверка готовности Вооруженных сил к выполнению поставленных задач, а также организация боевого применения из неплановых районов.
К тренировкам привлекли подразделения ракетных войск и авиации.
В Беларуси говорят, что основное внимание будет уделено вопросам скрытности, перемещению на большие расстояния и проведению расчетов для применения сил и средств.
Напомним, Президент Владимир Зеленский поручил Силам обороны подготовить план реагирования на случай возможных агрессивных действий с территории Беларуси.
