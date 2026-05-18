Для ФЛП и юридических лиц готовят новые лимиты на операции через три месяца

После введения лимитов для физических лиц банки готовят расширение ограничений и на бизнес-сегмент.

Банковское сообщество на прошлой неделе, 14 мая, подписало обновленную редакцию Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Ранее, в 2025 году, банки уже ввели лимиты на переводы между физическими лицами — от 50 до 100 тысяч гривен в месяц, а клиентов разделили на «высокий» уровень риска и «средний» и «низкий». Такие ограничения банки объясняли борьбой с так называемыми «дропами», финансовыми мулами и схемами отмывания средств.

Как пояснили в Ассоциации украинских банков, обновленный Меморандум направлен на унификацию рыночных практик финансового мониторинга, в частности в части выявления и противодействия использованию так называемых «дропов», через которых могут осуществляться незаконные финансовые операции и обслуживание теневого сектора экономики.

Что предусматривает обновленный Меморандум

Согласно документу, для некоторых ФЛП вводятся дополнительные инструменты мониторинга, а именно устанавливаются отдельные лимиты:

для вновь созданных ФЛП и самозанятых лиц или тех, кто возобновляет деятельность после длительного перерыва.

для юридических лиц, у которых по результатам надлежащей проверки выявлено более двух критериев «компании-оболочки».

Ограничения планируют вводить в два этапа

С августа 2026 года лимиты составят, то есть через три месяца с даты подписания изменений к Меморандуму:

для ФЛП 1 группы — до 600 тысяч гривен в месяц;

для ФЛП 2 и 3 групп — до 3 миллионов гривен;

для юридических лиц — до 5 миллионов гривен.

Через шесть месяцев, в ноябре 2026 года, лимиты планируют снизить:

для ФЛП 1 группы — до 400 тысяч гривен;

для ФЛП 2 и 3 групп — до 1 миллиона гривен;

для юридических лиц — до 2 миллионов гривен.

Для других клиентов ФЛП или ФЛ, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, а также для клиентов-юридических лиц будет осуществляться мониторинг деловой активности клиентов по счетам в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.

