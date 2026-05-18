  1. В Україні

У Кропивницькому ВЛК, яка замінила МСЕК, продавала фейкові довідки про «інвалідність»

12:23, 18 травня 2026
ДБР за участі СБУ та Нацполіції викрили в Кропивницькому організовану групу медиків – членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування (створена замість МСЕК), які налагодили заробіток на оформленні інвалідності.

За інформацією Державного бюро розслідувань, підозрювані вимагали гроші, як за призначення фіктивної групи для ухилення від мобілізації так і людям, які за станом здоров’я мали на це законне право.

У Службі безпеки України вказують, що за матеріалами справи, до організації оборудки причетні голова ВЛК одного з органів сил цивільного захисту, заступник головного лікаря та завідувач відділенням міської лікарні, а також члени експертних комісій медзакладів регіону. У ДБР додають, що йдеться про чотирьох лікарів – членів експертної команди.

Співробітники СБУ задокументували понад 10 фактів одержання зловмисниками хабарів за оформлення фейкової інвалідності.

Вартість «послуги» залежала від призначення необхідної групи – від 2,5 до 10 тисяч доларів США.

За матеріалами справи, фігуранти вносили неправдиві відомості в історії хвороб своїх клієнтів про нібито тривале стаціонарне лікування та підробляли результати аналізів.

Після цього фігуранти направляли фіктивні документи підконтрольним членам експертних команд з оцінювання функціонування особи (колишня МСЕК) для встановлення груп інвалідності.

Правоохоронці затримали організаторів оборудки «на гарячому» після одержання ними нової суми хабаря.

Наразі 6 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Стрічка новин

