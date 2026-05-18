  1. В Україні

Що робити українцям при помилках у системі MOS для оформлення карти CUKR

12:41, 18 травня 2026
Управління у справах іноземців у Польщі надало рекомендації для іноземців, які стикаються з помилками під час подання заяв через систему MOS на отримання карти CUKR.

Зазначимо, що розпочався прийом заявок від іноземців, які хочуть оформити дозвіл на легальне перебування в країні. Через значне навантаження система MOS працює нестабільно, і багато українців не можуть зареєструвати дані.

У відомстві рекомендують у разі помилки спочатку вийти із системи та повторно авторизуватися через кілька хвилин. За словами працівників Управління у справах іноземців, інколи дані оновлюються лише після повторного входу на портал.

Якщо проблема не зникає, користувачам радять повторити спробу подання заяви пізніше, коли навантаження на систему зменшиться.

У випадках, коли жоден із цих способів не допомагає, рекомендують звернутися до місцевої адміністрації для оновлення даних.

Нагадаємо, що громадяни України в Польщі, які мають статус PESEL UKR зможуть подавати заяви на отримання трирічної посвідки на проживання – CUKR.

Йдеться про подання заяв на отримання посвідки на проживання з відміткою «Раніше користувався тимчасовим захистом» (так звана посвідка на проживання CUKR).

Як подати заяву на посвідку на проживання CUKR?

- створіть обліковий запис користувача в новій системі MOS (Модуль обслуговування справ) — якщо у вас був обліковий запис у попередній версії MOS, необхідно створити новий;

- особисто увійдіть до системи MOS через портал login.gov.pl (після натискання «увійти» на сторінці MOS відбудеться перенаправлення) та заповніть електронну форму заяви для громадян України, які користуються тимчасовим захистом.

«НІКОЛИ не передавайте третім особам свої дані для входу до login.gov.pl — це може призвести до втрати контролю над вашими персональними даними», - заявили у посольстві.

- додайте необхідні документи:

  • актуальну фотографію в цифровому форматі;
  • підтвердження оплати (електронне підтвердження або скан):

1) 100 злотих за виготовлення посвідки;

2) 340 злотих — адміністративний збір за надання дозволу на тимчасове проживання.

Це окремі платежі — їх потрібно здійснювати на різні рахунки.

- підпишіть заяву в електронній формі — за допомогою довіреного профілю, кваліфікованого електронного підпису або особистого підпису.

«Після правильного підписання та подання заяви ви зможете зберегти її у форматах PDF та XML, а також отримаєте офіційне підтвердження подання (UPO).

У разі прийняття позитивного рішення воєвода повідомить вас про можливість отримання посвідки», - додали у посольстві.

