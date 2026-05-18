  1. В Украине
  2. / Спорт

Сборную Украины впервые возглавил иностранный тренер – им стал Андреа Мальдера

13:42, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 2016–2021 годах был ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.
Сборную Украины впервые возглавил иностранный тренер – им стал Андреа Мальдера
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новым главным тренером сборной Украины стал Андреа Мальдера. Кандидатура итальянского специалиста была утверждена Исполнительным комитетом УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Контракт с Андреа Мальдерой рассчитан на два года с опцией продления.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Таким образом, впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер.

Что известно о тренере

Андреа Мальдера родился 18 мая 1971 года.

На протяжении карьеры работал ассистентом главного тренера в «Милане» (Италия), «Брайтоне» (Англия) и «Марселе» (Франция).

В 2016–2021 годах был ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Украина футбол спорт

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

В Финляндии судей смогут увольнять только по решению суда, а обратное снижение пенсионного возраста будет запрещено

Финляндия предлагает закрепить в Конституции запрет обратного снижения пенсионного возраста судей как дополнительную гарантию их независимости.

Можно ли изменить график работы без согласия работника в военное время: что говорит Верховный Суд

Военное положение позволило работодателям оперативно изменять режим работы, однако даже во время войны такие решения не могут быть произвольными.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]