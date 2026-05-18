Сборную Украины впервые возглавил иностранный тренер – им стал Андреа Мальдера
Новым главным тренером сборной Украины стал Андреа Мальдера. Кандидатура итальянского специалиста была утверждена Исполнительным комитетом УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Контракт с Андреа Мальдерой рассчитан на два года с опцией продления.
Таким образом, впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер.
Что известно о тренере
Андреа Мальдера родился 18 мая 1971 года.
На протяжении карьеры работал ассистентом главного тренера в «Милане» (Италия), «Брайтоне» (Англия) и «Марселе» (Франция).
В 2016–2021 годах был ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.
