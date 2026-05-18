Сборную Украины впервые возглавил иностранный тренер – им стал Андреа Мальдера

В 2016–2021 годах был ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новым главным тренером сборной Украины стал Андреа Мальдера. Кандидатура итальянского специалиста была утверждена Исполнительным комитетом УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Контракт с Андреа Мальдерой рассчитан на два года с опцией продления.

Таким образом, впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер.

Что известно о тренере

Андреа Мальдера родился 18 мая 1971 года.

На протяжении карьеры работал ассистентом главного тренера в «Милане» (Италия), «Брайтоне» (Англия) и «Марселе» (Франция).

В 2016–2021 годах был ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.