Збірну України вперше очолив іноземний тренер – ним став Андреа Мальдера

Новим головним тренером збірної України став Андреа Мальдера. Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації.

Таким чином, вперше збірну України очолив іноземний тренер.

Що відомо про тренера

Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року.

Впродовж кар’єри працював асистентом головного тренера у «Мілані» (Італія), «Брайтоні» (Англія) і «Марселі» (Франція).

У 2016-2021 роках був асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України.

