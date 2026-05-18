Священнослужитель обвинил адвоката в работе на спецслужбы: ЕСПЧ увидел нарушение Конвенции

ЕСПЧ установил, что национальные суды фактически предоставили абсолютную защиту громким обвинениям, не требуя доказательств их правдивости.

Европейский суд по правам человека напомнил: даже в делах, касающихся общественного интереса и публичных лиц, свобода выражения мнений не является абсолютной. Оценочные суждения, особенно если они содержат серьезные обвинения в неэтичном или противоправном поведении, должны иметь достаточную фактологическую основу. Именно национальные суды обязаны проверить, существовала ли такая фактическая база, а также обеспечить справедливый баланс между свободой слова и правом лица на защиту репутации в соответствии со статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В деле RAMISHVILI v. Georgia ЕСПЧ пришел к выводу, что грузинские суды формально предоставили абсолютную защиту высказываниям священнослужителя как «оценочным суждениям», однако не проверили, были ли они подкреплены фактами. Кроме того, на заявителя фактически возложили обязанность опровергать серьезные обвинения в сотрудничестве со спецслужбами, хотя лицо, распространившее их, не предоставило надлежащих доказательств. При таких обстоятельствах Суд установил нарушение права заявителя на уважение чести, достоинства и репутации.

Обстоятельства дела RAMISHVILI v. Georgia № 4100/24

Дело касалось диффамационного спора, инициированного заявителем, Рамишвили, который был известным в Грузии адвокатом, против видного священнослужителя Грузинской православной церкви в связи с высказываниями последнего во время телеинтервью, в которых он обвинил заявителя в том, что тот является «доносчиком» и передает информацию спецслужбам.

В сентябре 2017 года заявитель представлял интересы обвиняемого по делу о покушении на убийство личного секретаря Патриарха (известному как «дело о цианиде»), и его пригласили принять участие в прямом эфире телепрограммы. Во время интервью ведущий позвонил известному священнослужителю Грузинской православной церкви, отцу И., который также был свидетелем обвинения. Отец И. назвал Рамишвили «информатором» и «провокатором», который передавал информацию спецслужбам.

Впоследствии Рамишвили подал гражданский иск о диффамации против священнослужителя, утверждая, что заявления последнего нанесли ущерб его профессиональной репутации. Городской суд Тбилиси первоначально вынес решение в пользу заявителя. Однако это решение было отменено Апелляционным судом Тбилиси, который, в частности, постановил, что указанные высказывания были личным мнением отца И., внесшим важный вклад в общественную дискуссию того времени, и что Рамишвили должен был их терпеть с учетом своего статуса публичного лица. В июне 2023 года Верховный Суд окончательно подтвердил это решение, признав, что Рамишвили не предоставил достаточных доказательств для опровержения обвинений отца И.

Оценка ЕСПЧ

Во-первых, Суд отметил, что заявления отца И. были сделаны в контексте дискуссии по вопросу, представлявшему общественный интерес, а именно в связи с громким делом об убийстве («дело о цианиде»), которое привело к обсуждениям вокруг Грузинской православной церкви в целом и проблем в Патриархате в частности.

Кроме того, сам господин Рамишвили был публичным лицом, добровольно подвергшим себя общественному контролю, выступая защитником по громким уголовным делам. Поэтому Суд счел, что он должен был проявить более высокий уровень терпимости, чем тот, который ожидался бы от лица, не являющегося публичной фигурой.

Суд отметил, что отец И. обвинил Рамишвили в неправомерном поведении или, как минимум, в нарушении норм юридической этики. Это были серьезные обвинения, и, согласно устоявшейся судебной практике Суда, чем более серьезным является обвинение, тем более прочными должны быть его фактологические основания. Однако ни суд апелляционной инстанции, ни кассационный суд не проверили, существовала ли достаточная фактологическая база для того, чтобы называть господина Рамишвили «подставным провокатором» в «деле о цианиде». Оба суда просто пришли к выводу, что любое мнение («оценочное суждение») пользуется абсолютной защитой согласно национальному законодательству.

Национальные суды также не установили, было ли достаточно фактологических оснований для обвинения в том, что Рамишвили передавал информацию спецслужбам в другом громком деле об убийстве (известном как «дело Гиргвлиани»). Господин Рамишвили предоставил суду доказательства, свидетельствующие о том, что он действовал профессионально в соответствующем судебном процессе, тогда как отец И. вообще не подтвердил своих обвинений.

Суд заметил, что Верховный Суд возложил бремя доказывания на Рамишвили, чтобы тот опроверг обвинения в свой адрес, несмотря на возражения последнего, серьезность таких обвинений и отсутствие доказанных фактологических оснований для них.

Следовательно, Суд пришел к выводу, что грузинские суды не смогли установить справедливый баланс между правом Рамишвили на уважение его достоинства и репутации, с одной стороны, и свободой выражения взглядов отца И., с другой стороны, что является нарушением статьи 8 Конвенции.

Вывод

Нарушение статьи 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни). Решение по этому делу принято Палатой 3 февраля 2026 года и приобретет статус окончательного в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции.

