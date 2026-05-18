К 30-летию Конституции Рада готовит обращение к партнерам с призывом ужесточить санкции против РФ

14:35, 18 мая 2026
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении в парламенты и правительства демократических государств мира по случаю 30-летия Конституции Украины с призывом ужесточить санкции против РФ, продлить военную и финансовую поддержку Украины.
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №15255 об обращении в парламенты и правительства демократических государств мира, международных организаций и межпарламентских ассамблей по случаю 30-летия принятия Конституции Украины.

Главным комитетом по обработке проекта постановления определен Комитет Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

В пояснительной записке отмечается, что 28 июня исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Украины, которая закрепила независимость, суверенитет и демократическое устройство государства. В то же время, юбилей будет проходить в условиях продолжающейся войны РФ против Украины, которая началась с оккупации Крыма в 2014 году и переросла в полномасштабное вторжение в 2022 году.

Авторы документа подчеркивают, что российская агрессия привела к массовым жертвам среди гражданского населения, разрушению инфраструктуры и культурного наследия, а также нарушениям прав граждан на оккупированных территориях.

Проект постановления предусматривает обращение к международным партнерам с призывом продлить политическую, военную и финансовую поддержку Украины, усилить санкционное давление на РФ, способствовать восстановлению территориальной целостности Украины и привлечению российского военно-политического руководства к ответственности за военные преступления.

В документе также подчеркивается важность поддержки европейского и евроатлантического курса Украины как гарантии безопасности Европы.

