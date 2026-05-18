В Украине водителям могут временно запретить громкие выхлопы авто и мотоциклов

В Украине зарегистрирована петиция с призывом временно запретить эксплуатацию транспортных средств с чрезмерно громкими или модифицированными выхлопными системами на период военного положения.

Автор инициативы отмечает, что в условиях постоянных воздушных тревог, атак дронов и ракетных обстрелов резкие громкие звуки от автомобилей и мотоциклов вызывают у граждан дополнительный стресс, панические реакции и психологические травмы.

В частности, речь идет о том, что такие шумы могут вызвать флешбеки у военнослужащих и ветеранов, а также сильную тревогу у детей, переселенцев и гражданских, живущих в условиях войны. Отдельно отмечается, что в ночное время подобные звуки часто затрудняются отличить от взрывов, работы ПВО или полета дронов, что усиливает напряжение среди населения.

В петиции №41/009898-26эп подчеркивается, что часть водителей сознательно устанавливает прямоточные или другие модифицированные выхлопные системы, превышающие допустимые нормы шума. Автор считает подобную практику недопустимой в условиях войны, поскольку она создает дополнительный хаос во время воздушных тревог и мешает адекватно реагировать на реальные угрозы.

Среди предложенных мер:

временный запрет эксплуатации транспорта с чрезмерно громкими выхлопными системами во время военного положения;

проведение Национальной полицией проверок уровня шума на дорогах;

обеспечение патрульных подразделений специальными приборами по измерению шума;

введение штрафов и обязательное устранение нарушений;

усиление контроля в ночное время, особенно в городах и жилых районах.

Автор петиции подчеркивает, что в условиях военного положения чрезмерный шум рассматривается как фактор постоянного стресса.

