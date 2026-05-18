В Україні водіям можуть тимчасово заборонити гучні вихлопи авто і мотоциклів

14:47, 18 травня 2026
В Україні зареєстровано петицію із закликом тимчасово заборонити експлуатацію транспортних засобів із надмірно гучними або модифікованими вихлопними системами на період воєнного стану.
В Україні з’явилася петиція із закликом тимчасово заборонити використання транспортних засобів із надмірно гучними або модифікованими вихлопними системами на період дії воєнного стану в Україні.

Автор ініціативи наголошує, що в умовах постійних повітряних тривог, атак дронів і ракетних обстрілів різкі гучні звуки від автомобілів і мотоциклів спричиняють у громадян додатковий стрес, панічні реакції та психологічні травми.

Зокрема, йдеться про те, що такі шуми можуть викликати флешбеки у військовослужбовців і ветеранів, а також сильну тривогу у дітей, переселенців і цивільних, які живуть в умовах війни. Окремо зазначається, що у нічний час подібні звуки часто важко відрізнити від вибухів, роботи ППО чи польоту дронів, що посилює напруження серед населення.

У петиції 41/009898-26еп підкреслюється, що частина водіїв свідомо встановлює прямоточні або інші модифіковані вихлопні системи, які перевищують допустимі норми шуму. Автор вважає таку практику неприпустимою в умовах війни, оскільки вона створює додатковий хаос під час повітряних тривог і заважає адекватно реагувати на реальні загрози.

Серед запропонованих заходів:

  • тимчасова заборона експлуатації транспорту з надмірно гучними вихлопними системами на час воєнного стану;
  • проведення Національною поліцією перевірок рівня шуму на дорогах;
  • забезпечення патрульних підрозділів спеціальними приладами для вимірювання шуму;
  • запровадження штрафів та обов’язкового усунення порушень;
  • посилення контролю у нічний час, особливо у містах і житлових районах.

Автор петиції підкреслює, що в умовах воєнноого стану надмірний шум розглядається як фактор постійного стресу.

