Для політично значущих осіб хочуть встановити нові правила обслуговування у банках

Кабмін спільно з НБУ мають затвердити Порядок визначення ризиків, який би встановлював чіткі критерії для проведення індивідуальної переоцінки рівня ризику, оцінки рівня впливу особи, обсягу її повноважень та зв’язку між минулими і чинними повноваженнями.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На розгляд парламенту внесли законопроєкт під номером 15252, який передбачає внесення змін до законодавства щодо обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, так званих PEP.

Документ передбачає зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Як вказують автори ініціативи, документ внесли через те, що існує проблема безпідставних відмов у встановленні (підтриманні) ділових відносин, затримок у їхньому встановленні або обмеження доступу до дистанційних каналів обслуговування для цієї категорії клієнтів.

У пояснювальній записці зазначено, що зараз відсутній єдиний Порядок визначення ризиків, який би встановлював чіткі критерії для проведення індивідуальної переоцінки рівня ризику, оцінки рівня впливу особи, обсягу її повноважень та зв’язку між минулими і чинними повноваженнями. Така ситуація призводить до вжиття суб’єктами первинного фінансового моніторингу непропорційних заходів, особливо щодо осіб, які припинили виконання визначних публічних функцій понад 12 місяців тому.

Крім того, немає дієвого механізму захисту прав таких клієнтів шляхом оперативного розгляду скарг суб’єктами державного фінансового моніторингу. Також відсутність відкритої агрегованої статистики щодо відмов у обслуговуванні політично значущих осіб унеможливлює здійснення належного громадського контролю та оцінку системних проблем у цій сфері.

Законопроєкт пропонує:

запровадити обов’язок суб’єктів первинного фінансового моніторингу повідомляти спеціально уповноважений орган про відмову у встановленні ділових відносин з політично значущими особами протягом 3 робочих днів, а про невстановлення ділових відносин протягом визначеного строку – протягом 5 робочих днів;

закріпити обов’язок суб’єктів первинного фінансового моніторингу надавати клієнту письмове обґрунтування причини відмови у встановленні (підтриманні) ділових відносин протягом 5 робочих днів;

передбачити створення механізму розгляду суб’єктами державного фінансового моніторингу скарг клієнтів щодо відмов, затримок в обслуговуванні або обмеження доступу до дистанційних каналів та проведення перевірок обґрунтованості таких дій;

запровадити обов’язкову індивідуальну переоцінку рівня ризику для осіб, які припинили виконання публічних функцій понад 12 місяців тому, із прийняттям вмотивованого письмового рішення;

уточнити обов’язки та відповідальність суб’єктів первинного фінансового моніторингу в частині недопущення встановлення необґрунтованого рівня ризику та вжиття непропорційних заходів.

Окрім того, суб’єкти державного фінансового моніторингу хочуть зобовʼязати публікувати агреговану статистику відмов та затримок у встановленні ділових відносин із розподілом за відповідними категоріями осіб.

Що відомо про Порядок

Зокрема, замість того, щоб ризик-орієнтований підхід здійснювався в порядку, визначеному внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, з урахуванням рекомендацій відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, які згідно із цим Законом виконують функції державного регулювання і нагляду за такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу, хочуть передбачити, що:

Застосування ризик-орієнтованого підходу здійснюється відповідно до Порядку визначення ризиків при проведенні первинного фінансового моніторингу, який встановлює загальні вимоги, методологічні засади та мінімальні критерії оцінки ризиків при проведенні первинного фінансового моніторингу.

Порядок визначає загальні підходи до оцінки ризиків клієнтів, продуктів, послуг, каналів обслуговування, а також особливості застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування різних категорій клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами. Порядок розробляється із залученням представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу та затверджується суб’єктом державного фінансового моніторингу.

Порядок підлягає перегляду не рідше ніж один раз на два роки з урахуванням результатів практичного застосування, змін у законодавстві Європейського Союзу та рекомендацій FATF та інших інституцій Європейського Союзу, відповідальних за сферу запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу застосовує Порядок з урахуванням характеру, масштабу діяльності, видів послуг, продуктів, каналів обслуговування та ризик-профілю клієнтів і конкретизує відповідні підходи у внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.