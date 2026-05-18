  В Україні

У Києві проїзд буде коштувати 30 грн, нова вартість почне діяти з 15 липня, — КМДА

14:41, 18 травня 2026
У КМДА пояснюють такі зміни тим, що востаннє вартість проїзду у столиці переглядали у 2018 році.
У Києві хочуть встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Мова йде про трамваї, тролейбуси, автобуси, метро.

Також у місті хочуть запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн.

У КМДА пояснюють такі зміни тим, що востаннє вартість проїзду у столиці переглядали у 2018 році. Відтак, там хочуть оновити тарифи та наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці, утримання інфраструктури й скороченням пасажиропотоку.

Також там наводять розрахунки транспортних підприємств, яка вказують, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн – у наземному комунальному транспорті.

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, планують запровадити систему знижок при поповненні транспортної картки. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

  • 1–9 поїздок – 30 грн;
  • 10–19 – 28,90 грн;
  • 20–29 – 27,80 грн;
  • 30–39 – 26,60 грн;
  • 40–49 – 25,50 грн;
  • 50 – 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Запропоновані ціни на місячні проїзні:

  • 46 поїздок – 1 088 грн;
  • 62 поїздки – 1 463 грн;
  • 92 поїздки – 2 156 грн;
  • 124 поїздки – 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% (під час навчального року – безкоштовно).

Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:

  • на 24 години – 375 грн;
  • на 48 годин – 563 грн;
  • на 72 години – 750 грн.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики. А також після консультацій з громадськістю та профспілками.

