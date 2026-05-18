В Киеве планируют ввести билет на проезд за 60 грн с пересадками на 90 минут

В Киеве предлагается изменить тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте и ввести новую систему оплаты. Согласно проекту стоимость разового билета может составлять 30 грн, при этом для регулярных пользователей предусматривают систему скидок на проездные.

Также, по данным КГГА, планируется введение пересадочного билета стоимостью 60 грн, который позволит безлимитные пересадки между метро и наземным транспортом в течение 90 минут. Для гостей города планируется предусмотрено безлимитные проездные на 24, 48 и 72 часа стоимостью 375, 563 и 750 грн соответственно.

Отдельно отмечается, что поездки, приобретенные на транспортную карту до 14 июля 2026 года, будут оставаться в силе до 14 сентября 2026 года. Внедрение новых тарифов запланировано с 15 июля 2026 г. после завершения регуляторных процедур и консультаций с общественностью и профсоюзами.

