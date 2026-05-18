Украинцы регистрируются на языковой экзамен для госдолжностей и не приходят — проблема оказалась массовой

Часть претендентов не доходит до экзамена на уровень владения государственным языком даже после успешной регистрации.

В Украине ежемесячно обеспечивают от 4 до 6 тысяч мест для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком, однако часть из них теряется из-за неявки претендентов, незавершенных экзаменов и воздушных тревог.

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка обнародовали разъяснение после многочисленных обращений граждан по поводу проблем с регистрацией и нехваткой экзаменационных мест.

Обязанность владеть государственным языком закреплена законом для всех граждан Украины, однако подтверждать уровень знания украинского языка государственным сертификатом должны только лица, определенные статьей 9 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», перед назначением на должность.

Сейчас экзамены проводят 53 уполномоченных учреждения в 21 области и Киеве. Количество сессий и доступных мест Комиссия планирует в зависимости от бюджетного финансирования на текущий год.

Регистрацию на экзамен открывают в конце каждого месяца на следующий месяц. О дате старта регистрации сообщают на официальном сайте и странице Комиссии в Facebook.

В то же время количество выданных сертификатов не всегда соответствует количеству доступных мест. Среди причин:

претенденты регистрируются, но не приходят на экзамен;

участники начинают тестирование, но не завершают его;

проведение экзамена прерывают воздушные тревоги, аварийные отключения электроэнергии или технические проблемы;

часть претендентов не набирает необходимого количества баллов или нарушает процедуру сдачи экзамена;

отдельные места остаются незаполненными.

Комиссия призвала претендентов не откладывать регистрацию на конец месяца, заранее отменять запись в случае невозможности прийти на экзамен и выбирать места не только в отдельном учреждении, а из всего перечня доступных локаций.

Также в ведомстве рекомендовали тщательно готовиться к тестированию по официальным образцам заданий, чтобы заранее оценить собственный уровень подготовки.

