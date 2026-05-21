На Київщині викрили ще одну схему привласнення квартир за участі судді

14:36, 21 травня 2026
У документах зазначали вигадані об’єкти нерухомості та земельні ділянки, щоб змінити підсудність і передати справи до «потрібного» суду.
Працівники Державне бюро розслідувань викрили ще одну організовану групу, учасники якої незаконно переоформлювали квартири померлих громадян у Київській області. За даними слідства, до схеми був причетний суддя одного з районних судів регіону.

За даними слідства, учасники масштабної схеми подавали до суду позови з неправдивими відомостями про родинні зв’язки та нібито спільне проживання з померлими. У документах також зазначали вигадані об’єкти нерухомості та земельні ділянки, щоб змінити підсудність і передати справи до «потрібного» суду.

За версією слідства, ключову роль у схемі відігравав суддя, який контролював розгляд справ та забезпечував ухвалення рішень на користь фіктивних спадкоємців навіть без належних доказів і сплати судового збору.

На підставі таких судових рішень цивільні учасники схеми отримували право власності на квартири у Білій Церкві.

У ДБР вказують, що задокументовано відчуження за такою схемою щонайменше 5 квартир. Загальна вартість переоформленого майна — мільйони гривень.

Також правоохоронці встановили, що до судових рішень систематично вносили неправдиві відомості — від вигаданих спадкових прав до неіснуючих об’єктів нерухомості.

Суддю підозрюють за:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — пособництво у шахрайстві в особливо великих розмірах;
  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — пособництво у шахрайстві у великих розмірах;
  • ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — службове підроблення.

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Слідство триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим причетним.

Раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань повідомило про викриття організованої схеми незаконного заволодіння квартирами померлих громадян, до якої, за даними слідства, був причетний колишній суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир.

