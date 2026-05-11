  1. В Україні

ДБР розкрило деталі схеми захоплення квартир померлих за участі екссудді Олексія Тандира

14:47, 11 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Основний замисел групи полягав у тому, щоб знайти квартиру, власник якої помер і не залишив спадкоємця.
ДБР розкрило деталі схеми захоплення квартир померлих за участі екссудді Олексія Тандира
Фото: Судовий репортер
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило про викриття організованої схеми незаконного заволодіння квартирами померлих громадян, до якої, за даними слідства, був причетний колишній суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначили у ДБР, схема діяла упродовж 2021–2023 років на території Київської та Одеської областей. За цей час учасникам угруповання вдалося незаконно заволодіти п’ятьма квартирами. Ще одну квартиру вони намагалися привласнити, однак цьому завадила спадкоємиця померлого власника.

Слідство встановило, що основний замисел групи полягав у тому, щоб знайти квартиру, власник якої помер і не залишив спадкоємця. Після цього учасники схеми оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу та через судові рішення переоформлювали право власності на підконтрольних осіб.

У ДБР заявили, що «мозковим центром» угруповання були екссуддя Олексій Тандир, його адвокат та колишній державний виконавець.

За версією слідства, для реалізації схеми створювалися фіктивні борги між підконтрольними особами. Далі до суду подавали підроблені позови про стягнення неіснуючих боргів, після чого через виконавчу службу накладалося стягнення на квартири померлих власників.

Право власності на нерухомість оформлювали на довірених осіб, а згодом квартири продавали третім особам.

У ДБР стверджують, що колишній суддя ухвалював рішення на підставі завідомо підроблених документів та фактично допомагав легалізував незаконне захоплення нерухомості.

Наразі п’ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру за участь у злочинній організації, зокрема і самому екссудді.

Усім фігурантам обрали запобіжні заходи. Колишнього суддю взяли під варту без права внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними бюро, саме після цієї аварії правоохоронці почали активніше документувати інші можливі злочини, що дозволило викрити схему із захоплення квартир померлих громадян.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя держвиконавець ДБР

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи є обіцянка хабаря таким самим злочином, як його надання: Верховна Рада уточнить покарання

Верховна Рада планує виправити помилку в КК, через яку пропозиція хабаря топ посадовцю прирівнювалася до його надання.

Податковий кодекс хочуть «підлатати»: що зміниться в процедурі оскарження

Податкові норми пропонують узгодити із законом про адмінпроцедуру.

Як законодавство та судова практика регулюють авторське право на ШІ-контент

ШІ вже створює код, тексти та дизайн, але питання належності прав на такий контент досі залишається відкритим.

Встановити факт цивільного шлюбу до 2004 року неможливо — Верховний Суд

Верховний Суд ухвалив важливе рішення для сімей військових: цивільний шлюб до 2004 року не визнається.

Рада з фінансової стабільності оновила кредитні пріоритети України до 2028 року

Нова Стратегія кредитування 2026 передбачає страхування воєнних ризиків та нові правила іпотеки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]