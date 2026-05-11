ДБР розкрило деталі схеми захоплення квартир померлих за участі екссудді Олексія Тандира

Державне бюро розслідувань повідомило про викриття організованої схеми незаконного заволодіння квартирами померлих громадян, до якої, за даними слідства, був причетний колишній суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир.

Як зазначили у ДБР, схема діяла упродовж 2021–2023 років на території Київської та Одеської областей. За цей час учасникам угруповання вдалося незаконно заволодіти п’ятьма квартирами. Ще одну квартиру вони намагалися привласнити, однак цьому завадила спадкоємиця померлого власника.

Слідство встановило, що основний замисел групи полягав у тому, щоб знайти квартиру, власник якої помер і не залишив спадкоємця. Після цього учасники схеми оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу та через судові рішення переоформлювали право власності на підконтрольних осіб.

У ДБР заявили, що «мозковим центром» угруповання були екссуддя Олексій Тандир, його адвокат та колишній державний виконавець.

За версією слідства, для реалізації схеми створювалися фіктивні борги між підконтрольними особами. Далі до суду подавали підроблені позови про стягнення неіснуючих боргів, після чого через виконавчу службу накладалося стягнення на квартири померлих власників.

Право власності на нерухомість оформлювали на довірених осіб, а згодом квартири продавали третім особам.

У ДБР стверджують, що колишній суддя ухвалював рішення на підставі завідомо підроблених документів та фактично допомагав легалізував незаконне захоплення нерухомості.

Наразі п’ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру за участь у злочинній організації, зокрема і самому екссудді.

Усім фігурантам обрали запобіжні заходи. Колишнього суддю взяли під варту без права внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними бюро, саме після цієї аварії правоохоронці почали активніше документувати інші можливі злочини, що дозволило викрити схему із захоплення квартир померлих громадян.

Досудове розслідування триває.

