  1. В Украине

ГБР раскрыло детали схемы захвата квартир умерших при участии экс-судьи Алексея Тандира

14:47, 11 мая 2026
Основной замысел группы заключался в том, чтобы найти квартиру, владелец которой умер и не оставил наследника.
Фото: Судебный репортер
Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении организованной схемы незаконного завладения квартирами умерших граждан, к которой, по данным следствия, был причастен бывший судья Макаровского районного суда Алексей Тандир.

Как отметили в ГБР, схема действовала в течение 2021–2023 годов на территории Киевской и Одесской областей. За это время участникам группировки удалось незаконно завладеть пятью квартирами. Еще одну квартиру они пытались присвоить, однако этому помешала наследница умершего владельца.

Следствие установило, что основной замысел группы заключался в том, чтобы найти квартиру, владелец которой умер и не оставил наследника. После этого участники схемы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и через судебные решения переоформляли право собственности на подконтрольных лиц.

В ГБР заявили, что «мозговым центром» группировки были экс-судья Алексей Тандир, его адвокат и бывший государственный исполнитель.

По версии следствия, для реализации схемы создавались фиктивные долги между подконтрольными лицами. Далее в суд подавались поддельные иски о взыскании несуществующих долгов, после чего через исполнительную службу накладывалось взыскание на квартиры умерших владельцев.

Право собственности на недвижимость оформляли на доверенных лиц, а впоследствии квартиры продавали третьим лицам.

В ГБР утверждают, что бывший судья принимал решения на основании заведомо поддельных документов и фактически помогал легализовать незаконный захват недвижимости.

В настоящее время пятерым участникам схемы сообщено о подозрении за участие в преступной организации, в том числе и самому экс-судье.

Всем фигурантам избраны меры пресечения. Бывшего судью взяли под стражу без права внесения залога.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным бюро, именно после этой аварии правоохранители начали активнее документировать другие возможные преступления, что позволило разоблачить схему захвата квартир умерших граждан.

Досудебное расследование продолжается.

судья госисполнитель ГБР

