  Судова практика
  Верховний Суд

Верховний Суд опублікував збірник наукових праць щодо актуальної практики ККС ВС

14:55, 21 травня 2026
Верховний Суд опублікував збірник наукових праць, презентований під час науково-практичного семінару «Практика Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду: доктринальні підходи та прикладні аспекти», що тривав із 30 квітня до 3 травня 2026 року.

У виданні зібрано дослідження, до підготовки яких долучилися провідні науковці Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Українського католицького університету, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Одеського державного університету внутрішніх справ і Львівського державного університету внутрішніх справ.

Сформульовані авторами концептуальні висновки спрямовані на забезпечення єдності правозастосування в діяльності судів першої та апеляційної інстанцій. Збірник орієнтований на суддів, прокурорів, адвокатів, науковців і фахівців у галузі права.

