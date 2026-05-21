Апеляційну скаргу не можна повертати лише через сумніви у справжності підпису без експертизи — КАС ВС

16:01, 21 травня 2026
КАС ВС дійшов висновку, що суд апеляційної інстанції не мав правових підстав для повернення апеляційних скарг через сумніви щодо підпису.
КАС ВС розглянув справу щодо визнання протиправним та скасування рішення державної виконавчої служби.

Спірне питання - правомірність повернення апеляційної скарги судом через наявні сумніви щодо автентичності підпису особи без проведення експертного дослідження. Про це повідомив П'ятий апеляційний адміністративний суд.

За правилами ч.10 ст.44 КАС України якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника). Таким чином, особистий підпис учасника справи на поданій ним до суду заяві є обов`язковим реквізитом такої заяви (позовної заяви), адже надає їй юридичної сили та вказує на власне волевиявлення особи, яка звертається до суду, на вчинення певної процесуальної дії.

За приписами п.1 ч.4 ст. 298 КАС України апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції, якщо апеляційна скарга подана особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, не підписана, або підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено.

Питання звернення до суду з апеляційною скаргою, за подібних обставин справи (у випадку невідповідність підпису апелянта зразку його підпису, наявному в копії довіреності) неодноразово досліджувалося Верховним Судом. Зокрема, 28.11.2025 у справі № 120/1382/23 і 29.01.2026 у справі № 120/1247/25 Верховний Суд указав, що норми КАС України не містять положень, які б зобов`язували особу, яка звертається до суду з відповідним процесуальним документом, надавати суду докази автентичності власного підпису, який міститься в такому документі. Також Верховний Суд зазначив, що відсутні правові підстави для повернення процесуального документа з наведених мотивів сумніву у справжності підпису.

Встановлено, що суд апеляційної інстанції, перевіряючи апеляційні скарги, поставив під сумнів дійсність її підпису, що міститься на апеляційних скаргах, і дійшов висновку про невідповідність підпису позивачки на апеляційних скаргах та підпису, який міститься на довіреності.

Отже, КАС ВС дійшов висновку, що суд апеляційної інстанції не мав правових підстав для повернення апеляційних скарг через сумніви щодо підпису, оскільки КАС України не зобов`язує особу надавати суду докази автентичності підпису, а питання автентичності підпису вирішується лише за наявності доказів або експертизи. За таких обставин обґрунтування ухвал про повернення апеляційних скарг щодо того, що вони не підписані, особою, яка їх подала, є передчасним.

З постановою КАС ВС від 28.04.2026 у справі № 120/5271/24 можна ознайомитись за посиланням.

