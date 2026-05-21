Апелляционную жалобу нельзя возвращать только из-за сомнений в подлинности подписи без экспертизы — КАС ВС

16:01, 21 мая 2026
КАС ВС пришел к выводу, что суд апелляционной инстанции не имел правовых оснований для возврата апелляционных жалоб из-за сомнений относительно подписи.
 КАС ВС рассмотрел дело о признании противоправным и отмене решения государственной исполнительной службы.

Спорный вопрос — правомерность возврата апелляционной жалобы судом из-за имеющихся сомнений в аутентичности подписи лица без проведения экспертного исследования. Об этом сообщил Пятый апелляционный административный суд.

Согласно правилам ч.10 ст.44 КАС Украины, если документы подаются участниками дела в суд или направляются другим участникам дела в бумажной форме, такие документы скрепляются собственноручной подписью участника дела (его представителя). Таким образом, личная подпись участника дела на поданном им в суд заявлении является обязательным реквизитом такого заявления (искового заявления), поскольку придает ему юридическую силу и указывает на собственное волеизъявление лица, обращающегося в суд, на совершение определенного процессуального действия.

Согласно предписаниям п.1 ч.4 ст. 298 КАС Украины апелляционная жалоба не принимается к рассмотрению и возвращается судом апелляционной инстанции, если апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим административной процессуальной дееспособности, не подписана, либо подписана лицом, не имеющим права ее подписывать, либо лицом, должностное положение которого не указано.

Вопрос обращения в суд с апелляционной жалобой при подобных обстоятельствах дела (в случае несоответствия подписи апеллянта образцу его подписи, имеющемуся в копии доверенности) неоднократно исследовался Верховным Судом. В частности, 28.11.2025 по делу № 120/1382/23 и 29.01.2026 по делу № 120/1247/25 Верховный Суд указал, что нормы КАС Украины не содержат положений, которые обязывали бы лицо, обращающееся в суд с соответствующим процессуальным документом, предоставлять суду доказательства аутентичности собственной подписи, содержащейся в таком документе. Также Верховный Суд отметил, что отсутствуют правовые основания для возврата процессуального документа по приведенным мотивам сомнения в подлинности подписи.

Установлено, что суд апелляционной инстанции, проверяя апелляционные жалобы, поставил под сомнение действительность ее подписи, содержащейся на апелляционных жалобах, и пришел к выводу о несоответствии подписи истицы на апелляционных жалобах и подписи, содержащейся в доверенности.

Следовательно, КАС ВС пришел к выводу, что суд апелляционной инстанции не имел правовых оснований для возврата апелляционных жалоб из-за сомнений относительно подписи, поскольку КАС Украины не обязывает лицо предоставлять суду доказательства аутентичности подписи, а вопрос аутентичности подписи решается только при наличии доказательств или экспертизы. При таких обстоятельствах обоснование определений о возврате апелляционных жалоб о том, что они не подписаны лицом, которое их подало, является преждевременным.

С постановлением КАС ВС от 28.04.2026 по делу № 120/5271/24 можно ознакомиться по ссылке.



