ВС: нельзя «легализовать» имущество через объединение объектов в новый комплекс

Государственная регистрация права собственности на объединенный объект недвижимого имущества подлежит отмене полностью, если в его состав включены части, право собственности на которые не приобретено в установленном законом порядке – КХС ВС.

Государственная регистрация права собственности на объединенный объект недвижимости подлежит отмене полностью, если в его состав включены части, право собственности на которые не приобретено в установленном законом порядке, поскольку законодательство не предусматривает возможности частичной отмены такой регистрации в отношении отдельных составных частей объединенного объекта.

Как отмечают в Верховном Суде, такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС.

Прокурор обратился в суд в интересах государства в лице поселкового совета с иском об отмене государственной регистрации права собственности общества на комплекс зданий и сооружений. Иск был обоснован тем, что ранее судебным решением по делу № 918/1134/22 было установлено незаконность регистрации права собственности ответчика на отдельные объекты недвижимости (составные части другого объекта), однако исполнение этого решения стало невозможным, поскольку ответчик до вступления его в законную силу объединил эти объекты с другими в новый спорный объект недвижимого имущества и зарегистрировал за собой право собственности на него.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили и отменили государственную регистрацию права собственности на вновь созданный объект, исходя из того, что государственная регистрация спорного комплекса осуществлена при отсутствии надлежащих правоустанавливающих документов, а законодательство не предусматривает возможности отмены регистрации лишь в части отдельных составных элементов объекта.

Пересматривая дело, КХС ВС подчеркнул, что государственная регистрация права не является основанием возникновения права собственности, а является лишь официальным подтверждением уже приобретенного права, что исключает возможность легализации объекта путем регистрационных действий при отсутствии правовых оснований.

Кроме того, установлено, что в состав объекта недвижимого имущества были включены части, право собственности на которые ответчиком не приобреталось, что свидетельствует о нарушении требований законодательства при осуществлении государственной регистрации.

Верховный Суд указал, что обстоятельства незаконности государственной регистрации права собственности на составные части объекта недвижимости уже установлены в другом деле и имеют преюдициальное значение, а следовательно не подлежат повторному доказыванию. В то же время Суд подчеркнул, что объединение таких объектов в новый объект недвижимости и последующая государственная регистрация права собственности не могут рассматриваться как правомерный способ уклонения от исполнения судебного решения.

С учетом установленных обстоятельств Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что государственная регистрация права собственности на вновь созданный объект недвижимого имущества является незаконной, поскольку осуществлена с целью сохранения за ответчиком прав на имущество, регистрация которых ранее признана противоправной, и нарушает права территориальной громады в сфере распоряжения земельным участком.

Постановление КХС ВС от 10 марта 2026 года по делу № 918/1063/24.

