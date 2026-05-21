  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

ВС: нельзя «легализовать» имущество через объединение объектов в новый комплекс

16:37, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Государственная регистрация права собственности на объединенный объект недвижимого имущества подлежит отмене полностью, если в его состав включены части, право собственности на которые не приобретено в установленном законом порядке – КХС ВС.
ВС: нельзя «легализовать» имущество через объединение объектов в новый комплекс
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная регистрация права собственности на объединенный объект недвижимости подлежит отмене полностью, если в его состав включены части, право собственности на которые не приобретено в установленном законом порядке, поскольку законодательство не предусматривает возможности частичной отмены такой регистрации в отношении отдельных составных частей объединенного объекта.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечают в Верховном Суде, такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС.

Прокурор обратился в суд в интересах государства в лице поселкового совета с иском об отмене государственной регистрации права собственности общества на комплекс зданий и сооружений. Иск был обоснован тем, что ранее судебным решением по делу № 918/1134/22 было установлено незаконность регистрации права собственности ответчика на отдельные объекты недвижимости (составные части другого объекта), однако исполнение этого решения стало невозможным, поскольку ответчик до вступления его в законную силу объединил эти объекты с другими в новый спорный объект недвижимого имущества и зарегистрировал за собой право собственности на него.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили и отменили государственную регистрацию права собственности на вновь созданный объект, исходя из того, что государственная регистрация спорного комплекса осуществлена при отсутствии надлежащих правоустанавливающих документов, а законодательство не предусматривает возможности отмены регистрации лишь в части отдельных составных элементов объекта.

Пересматривая дело, КХС ВС подчеркнул, что государственная регистрация права не является основанием возникновения права собственности, а является лишь официальным подтверждением уже приобретенного права, что исключает возможность легализации объекта путем регистрационных действий при отсутствии правовых оснований.

Кроме того, установлено, что в состав объекта недвижимого имущества были включены части, право собственности на которые ответчиком не приобреталось, что свидетельствует о нарушении требований законодательства при осуществлении государственной регистрации.

Верховный Суд указал, что обстоятельства незаконности государственной регистрации права собственности на составные части объекта недвижимости уже установлены в другом деле и имеют преюдициальное значение, а следовательно не подлежат повторному доказыванию. В то же время Суд подчеркнул, что объединение таких объектов в новый объект недвижимости и последующая государственная регистрация права собственности не могут рассматриваться как правомерный способ уклонения от исполнения судебного решения.

С учетом установленных обстоятельств Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что государственная регистрация права собственности на вновь созданный объект недвижимого имущества является незаконной, поскольку осуществлена с целью сохранения за ответчиком прав на имущество, регистрация которых ранее признана противоправной, и нарушает права территориальной громады в сфере распоряжения земельным участком.

Постановление КХС ВС от 10 марта 2026 года по делу № 918/1063/24.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Ошибка в декларации НАПК на 2 млн гривен: Верховный Суд объяснил пределы ответственности за недостоверное декларирование

Подала исправленную декларацию после подозрения: Верховный Суд поставил точку в деле о недостоверном декларировании начальницы налоговой

Дело судей Верховного Суда после трехлетней паузы: новые подозрения и старые вопросы

Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников, подозрения судьям Верховного Суда были предъявлены в рамках производства, начатого еще три года назад. В то же время, по информации источников издания, действующим судьям Верховного Суда, которые на данный момент осуществляют правосудие, подозрения в рамках этого уголовного производства не предъявлены, а вопрос об уведомлении их о подозрении на данный момент не рассматривается.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]