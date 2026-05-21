Ошибка в декларации НАПК на 2 млн гривен: Верховный Суд объяснил пределы ответственности за недостоверное декларирование

Подала исправленную декларацию после подозрения: Верховный Суд поставил точку в деле о недостоверном декларировании начальницы налоговой

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного уголовного суда, рассматривая дело №751/10686/23, оставил в силе оправдательный приговор в отношении бывшей начальницы Главного управления ГНС в Черниговской области, которую обвиняли во внесении недостоверных сведений в декларацию на сумму более 1,9 млн грн. Суд пришел к выводу, что если декларант в предусмотренном законом порядке подала исправленную декларацию, сведения из первоначальной декларации не могут считаться основанием для уголовной ответственности по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

В чем заключалось обвинение

По версии следствия, должностное лицо, являясь субъектом декларирования согласно Закону «О предотвращении коррупции», в декларации за 2021 год не указала доходы на общую сумму 1 963 022,41 грн. Речь шла о средствах от продажи недвижимости в оккупированном Крыму, а также о доходах ее мужа — бывшего сотрудника СБУ, в частности денежном обеспечении и пенсии. По данным обвинения, в 2021 году по российскому законодательству были оформлены договоры купли-продажи квартиры и земельных участков в Крыму. Сторона обвинения настаивала, что семья фактически получила средства по этим сделкам, однако должностное лицо не отразила их в декларации.

Сама обвиняемая вину не признала. Она объяснила, что не считает сделки действительными, поскольку они были заключены на временно оккупированной территории по законодательству РФ. По ее словам, имущество продолжало декларироваться как собственность семьи, а деньги за продажу фактически не были получены. Что касается доходов мужа, должностное лицо заявила, что не внесла их в декларацию из соображений безопасности после начала полномасштабного вторжения РФ.

Что решили суды первой и апелляционной инстанций

Однако суды первой и апелляционной инстанций с таким подходом не согласились. Новозаводский районный суд города Чернигова признал доказанным лишь неуказание доходов от продажи крымской недвижимости на сумму 1 057 286,65 грн. Вместе с тем суд отказался учитывать как недостоверные сведения доходы мужа на 905 735,76 грн, поскольку после изменения законодательства должностное лицо подала исправленную декларацию, где эти суммы уже были отражены. Из-за этого общий объем недостоверных сведений не достиг порога уголовной ответственности, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

Прокурор, не согласившись с таким решением, подал кассационную жалобу. Он настаивал, что подача исправленной декларации после сообщения о подозрении не может освобождать от ответственности, а сам Закон №3384 не изменял Уголовный кодекс и не отменял уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Позиция Верховного Суда

Рассматривая кассационную жалобу прокурора, Верховный Суд отметил, что предметом проверки НАПК в случае подачи исправленной декларации является не первоначальный документ, а последняя исправленная декларация. Именно этот вывод стал одним из ключевых в деле.

Суд подчеркнул, что законодательство о декларировании прямо предусматривает такую модель проверки, а потому недостоверные сведения из первоначальной декларации после законного исправления не могут автоматически считаться завершенным фактом недостоверного декларирования в понимании ст. 366-2 УК Украины.

Также Верховный Суд обратил внимание на значение специальных правил военного времени. Суд отметил, что Закон №3384 создал специальный механизм для лиц, уже подавших декларации во время военного положения, предоставив им разовую возможность исправить данные. При этом ни одна норма не устанавливает, что такая исправленная декларация имеет иной правовой режим или меньшую юридическую силу, чем декларация, исправленная по общей процедуре.

Кроме того, прокурор ссылался на то, что исправленная декларация была подана не потому, что такая возможность была предусмотрена п. 2-7 Переходных положений Закона «О предотвращении коррупции», а вследствие привлечения обвиняемой к ответственности в соответствии с абз. 2 ч. 4 ст. 45 этого Закона, который предусматривает:

«В случае привлечения субъекта декларирования к ответственности за неподачу декларации либо в случае выявления в ней недостоверных сведений, что подтверждается соответствующим решением суда, вступившим в законную силу, либо решением Национального агентства, субъект декларирования в течение 10 дней обязан подать соответствующую декларацию, в том числе исправленную декларацию с достоверными сведениями».

Суд счел этот довод не заслуживающим внимания, поскольку в нем прокурор приравнивал сообщение стороной обвинения о подозрении к решению суда, вступившему в законную силу, с чем Суд не мог согласиться.

В частности, суд подчеркнул, что сообщение о подозрении само по себе не блокирует право декларанта на исправление декларации.

Исходя из изложенного, Суд пришел к выводу, что кассационная жалоба стороны обвинения не содержала доводов, подтверждающих неправильное применение судами предыдущих инстанций закона об уголовной ответственности, а потому должна была быть оставлена без удовлетворения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.