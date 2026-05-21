В Харьковской области ограничили движение транспорта из-за активности российских БпЛА

Из-за активности российских БПЛА на Харьковской кольцевой дороге временно закрывается движение для всех транспортных средств на автомобильной дороге М-03.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульная полиция Украины сообщила о временном ограничении движения транспорта на одном из участков трассы М-03 в Харьковской области.

По информации полиции, с 10:00 введено ограничение для всех транспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-03 Киев — Харьков — Довжанский.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области уточнила, что ограничения вводятся из-за активности российских БпЛА на Харьковской кольцевой дороге.

Движение временно закрывается для всех транспортных средств на автомобильной дороге М-03 на участке км 491 — км 501 (от Экопарка до Липцевского перекрестка).

Об отмене ограничений сообщат дополнительно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.