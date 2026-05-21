  В Украине

В Украине предлагают наказывать за антиукраинизм штрафами и тюремным заключением

13:37, 21 мая 2026
За антиукраїнізм в Україні пропонують запровадити кримінальну відповідальність — на сайті Кабміну зареєстрували відповідну петицію із закликом ухвалити окремий закон.
Украинцы призывают принять отдельный закон об антиукраинизме и ввести уголовную ответственность за антиукраинские проявления. Авторы инициативы считают, что в условиях войны антиукраинизм является не только моральной или социальной проблемой, но и прямой угрозой национальной безопасности.

В тексте петиции №41/009944-26еп антиукраинизм определяют как «агрессивное неприятие существования государства Украина, её суверенитета и украинской нации», а также как враждебность к украинскому языку, культуре, истории, традициям и самой украинской государственности.

Авторы подчёркивают, что это понятие охватывает более широкий спектр действий, чем украинофобия или украиноненавистничество — от бытовой дискриминации и языка вражды до «целенаправленной политики уничтожения украинской идентичности».

В обращении упоминаются исторические примеры антиукраинских кампаний, среди которых репрессии против украинской интеллигенции, Валуевский циркуляр, Эмский указ, русификация, голодоморы и войны. Также отмечается, что война РФ против Украины стала «доказательством того, что причиной и основой агрессии всегда был Антиукраинизм».

Среди основных проявлений антиукраинизма авторы называют:

  • отрицание права Украины на существование как независимого государства;
  • языковую и культурную дискриминацию;
  • искажение исторических фактов и отрицание преступлений против украинцев;
  • дегуманизацию украинцев и распространение стереотипов;
  • «присутствие врага во всех ветвях власти», которое авторы связывают с государственной изменой, коррупцией и узурпацией власти.

Авторы петиции обращают внимание, что Закон №3005-IX уже содержит определение термина «украинофобия», однако, по их мнению, этот механизм остаётся декларативным и не имеет надлежащей реализации в уголовном праве.

В петиции предлагают:

  • принять отдельный Закон об Антиукраинизме;
  • внести изменения в Уголовный кодекс Украины;
  • установить уголовную ответственность за антиукраинские действия;
  • ввести градацию наказаний — от штрафов и общественных работ до ограничения или лишения свободы;
  • определить отягчающими обстоятельствами распространение антиукраинских нарративов должностными лицами или организованными группами;
  • внедрить мониторинг контента, обновление образовательных программ и поддержку просветительских проектов для защиты украинской идентичности.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15186, который предлагает установить уголовную ответственность за проявления украинофобии.

На сегодняшний день вопрос противодействия подобным проявлениям регулируется статьей 161 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за:

  • разжигание национальной, расовой или религиозной розни;
  • унижение национальной чести и достоинства;
  • ограничение прав по признакам национальности.

Также мы писали, какие риски правовой неопределенности и дублирования норм может содержать новая инициатива о криминализации украинофобии.

