Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

Вопрос юрисдикции по делам о возмещении вреда, причиненного государством, остается одним из самых сложных для украинской судебной практики. Особенно остро эта проблема встала перед работниками органов прокуратуры, уволенными в рамках реформы по Закону № 113-IX. После того как Конституционный Суд Украины признал отдельные положения этого закона неконституционными, перед бывшими прокурорами возник практический вопрос: каким образом и в каком суде требовать компенсацию за незаконное увольнение, если сроки для обжалования приказов уже истекли, а причиненный вред очевиден.

Верховный Суд в составе коллегии судей Касационного административного суда по делу № 320/55912/24 от 19 мая 2026 года сформировал подход к разрешению таких споров.

Истец — бывший прокурор, обратилась в Государственную казначейскую службу Украины с требованием о возмещении имущественного и морального вреда. Экс-прокурор просила взыскать более 2 миллионов гривен убытков, из которых материальный ущерб — 1,93 млн грн и моральный — 250 тысяч грн.

Вред причинен вследствие применения абзаца 6 пункта 19 раздела II Закону № 113-IX, касающегося увольнения прокурора во время больничного, который впоследствии был признан КСУ неконституционным в решении от 02.10.2024. Согласно этой норме, нахождение прокурора на больничном по причине временной нетрудоспособности не являлось препятствием для его увольнения с должности прокурора в соответствии с этим пунктом.

Процессуальное движение дела

Дело № 320/55912/24 прошло несколько судебных инстанций, наглядно продемонстрировав проблему, когда суды фактически перекладывают рассмотрение спора друг на друга.

Первая инстанция — Киевский окружной административный суд отказал в открытии производства. Суд пришел к выводу, что требования о возмещении вреда являются самостоятельными и не связаны непосредственно с обжалованием решений или действий субъекта властных полномочий. Следовательно, спор, по мнению суда, должен рассматриваться по правилам гражданского судопроизводства.

Апелляционная инстанция — Шестой апелляционный административный суд поддержал позицию суда первой инстанции. Апелляционный суд отметил, что предметом спора является исключительно защита имущественных прав истца, а потому такие требования не относятся к административной юрисдикции.

Кассационная жалоба — истец подчеркнула, что вред был причинен именно в связи с прохождением публичной службы и применением положений закона, которые впоследствии были признаны неконституционными Конституционным Судом Украины. По ее убеждению, спор имеет публично-правовой характер, поскольку возник из деятельности государства как субъекта властных полномочий.

Именно этот аргумент стал ключевым для последующего формирования подхода Верховного Суда к определению надлежащей юрисдикции в спорах о компенсации вреда, причиненного применением неконституционных норм.

Неконституционный акт является таковым с момента его принятия

Верховный Суд подчеркнул принципиальный конституционный аспект: признание акта неконституционным не означает возникновение неконституционности с момента принятия решения КСУ.

Акт, противоречащий Конституции Украины, является неконституционным с момента его принятия. Решение Конституционного Суда лишь официально подтверждает существование этого несоответствия, а не создает его. В то же время именно со дня принятия решения КСУ такой акт теряет силу, если иное не предусмотрено самим решением.

Верховный Суд отметил, что вред, причиненный неконституционным актом, возникает именно в период его действия — то есть до момента официального признания неконституционности. После утраты силы акт уже не может быть источником нового вреда, ведь его применение прекращается.

Ответственность государства имеет публично-правовой характер

Характерным признаком публично-правовых споров является сфера их возникновения — публично-правовые отношения, то есть предусмотренные нормами публичного права общественные отношения, выражающиеся во взаимных правах и обязанностях их участников в различных сферах деятельности общества, в частности связанных с реализацией публичной власти.

Верховный Суд подчеркнул, что ответственность государства имеет специфический правовосстановительный и публично-правовой характер. Как правовое государство, Украина обязана самостоятельно принимать меры для восстановления прав и свобод, нарушенных по вине самого государства.

Суд обратил внимание, что хотя законодательство прямо не определяет публично-правовую природу такой ответственности, она вытекает из статьи 1 Конституции Украины, провозглашающей Украину демократическим, социальным и правовым государством.

Отсутствие специального закона не лишает права на компенсацию

Отдельно Верховный Суд констатировал, что в Украине до сих пор отсутствует специальный закон, который бы определял механизм возмещения материального или морального вреда, причиненного актами, признанными неконституционными.

Несмотря на это, суд отметил, что такой пробел в законодательстве не может быть основанием для отказа лицу в защите его прав.

Суд напомнил, что часть третья статьи 152 Конституции Украины прямо гарантирует право на компенсацию вреда, причиненного неконституционными актами и действиями государства. Поэтому при отсутствии специального механизма единственным эффективным способом защиты остается обращение в суд.

Обосновывая свой вывод относительно административной юрисдикции, Верховный Суд сослался на уже сформированную практику Большой Палаты.

В частности, в постановлениях по делам № 757/70264/17-ц и № 686/23445/17 Большая Палата пришла к выводу, что споры по взысканию убытков с государства в пользу публичных служащих, причиненных принятием неконституционных актов, должны рассматриваться именно административными судами.

Аналогичную правовую позицию Большая Палата высказала и в постановлении от 6 июня 2024 года по делу № 990/313/23, где предметом спора было возмещение имущественного вреда, причиненного применением акта, который в дальнейшем был признан неконституционным.

Таким образом, дело № 320/55912/24 фактически закрепляет формирование единого подхода: споры о компенсации вреда, вызванного неконституционными актами государства в сфере публичной службы, относятся к административной юрисдикции.

Упрощение доступа к правосудию

Верховный Суд признал, что если Конституционный Суд Украины уже установил неконституционность нормативного акта, истцам больше не нужно искусственно объединять требования о возмещении вреда с отдельными исками о признании решений или действий субъектов властных полномочий противоправными.

Это означает, что лицо может обращаться непосредственно с требованием о компенсации в административный суд, не тратя годы на дополнительные процессуальные процедуры.

Если вред причинен государством в сфере реализации публичной власти через применение нормативного акта, который впоследствии был признан неконституционным, такой спор относится к административной юрисдикции.

Фактически суд сформировал дальнейшую практику — независимо от того, идет ли речь о прокурорах, госслужащих, судьях, военнослужащих или других лицах, права которых были нарушены из-за действия неконституционных норм.

Верховный Суд сделал еще один шаг к утверждению принципа верховенства права, при котором государство несет реальную ответственность за собственные ошибки — даже если они были закреплены законом.

