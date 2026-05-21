ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия не поддержал представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины об освобождении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Чернова Дмитрия Евгеньевича от занимаемой должности на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины и приняла решение о продолжении процедуры квалификационной оценки.

Обстоятельства дела

Дмитрий Чернов, назначенный указом Президента Украины от 12 марта 2012 года № 193/2012 на должность судьи Ирпенского городского суда Киевской области сроком на пять лет, проходил процедуру квалификационной оценки на соответствие занимаемой должности в ВККС.

10 октября 2024 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение № 175/ко-24, которым признала судью Чернова несоответствующим занимаемой должности. На основании этого решения Комиссия внесла представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи с должности.

Среди основных оснований, которые учитывала ВККС при принятии решения об увольнении судьи, были указаны обстоятельства рассмотрения административного дела № 367/77/14-п (2014 год), нарушение правил декларирования имущества и доходов, а также выводы Общественного совета добропорядочности относительно добропорядочности судьи.

Заслушав докладчика и дополнительные объяснения судьи, Высший совет правосудия принял решение не увольнять Дмитрия Чернова с должности судьи.

Вместо этого ВРП приняла решение вернуть материалы в ВККС для продолжения процедуры квалификационной оценки. Рассмотрение должно быть возобновлено с этапа изучения досье и проведения собеседования.

Такое решение означает, что окончательный вопрос о соответствии судьи занимаемой должности остается открытым и должен быть повторно рассмотрен в рамках установленной процедуры отбора и оценки судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.