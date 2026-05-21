  1. Публикации
  2. / Суд инфо

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

13:22, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.
ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия не поддержал представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины об освобождении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Чернова Дмитрия Евгеньевича от занимаемой должности на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины и приняла решение о продолжении процедуры квалификационной оценки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Дмитрий Чернов, назначенный указом Президента Украины от 12 марта 2012 года № 193/2012 на должность судьи Ирпенского городского суда Киевской области сроком на пять лет, проходил процедуру квалификационной оценки на соответствие занимаемой должности в ВККС.

10 октября 2024 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение № 175/ко-24, которым признала судью Чернова несоответствующим занимаемой должности. На основании этого решения Комиссия внесла представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи с должности.

Среди основных оснований, которые учитывала ВККС при принятии решения об увольнении судьи, были указаны обстоятельства рассмотрения административного дела № 367/77/14-п (2014 год), нарушение правил декларирования имущества и доходов, а также выводы Общественного совета добропорядочности относительно добропорядочности судьи.

Заслушав докладчика и дополнительные объяснения судьи, Высший совет правосудия принял решение не увольнять Дмитрия Чернова с должности судьи.

Вместо этого ВРП приняла решение вернуть материалы в ВККС для продолжения процедуры квалификационной оценки. Рассмотрение должно быть возобновлено с этапа изучения досье и проведения собеседования.

Такое решение означает, что окончательный вопрос о соответствии судьи занимаемой должности остается открытым и должен быть повторно рассмотрен в рамках установленной процедуры отбора и оценки судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС увольнение ВСП

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Ошибка в декларации НАПК на 2 млн гривен: Верховный Суд объяснил пределы ответственности за недостоверное декларирование

Подала исправленную декларацию после подозрения: Верховный Суд поставил точку в деле о недостоверном декларировании начальницы налоговой

Дело судей Верховного Суда после трехлетней паузы: новые подозрения и старые вопросы

Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников, подозрения судьям Верховного Суда были предъявлены в рамках производства, начатого еще три года назад. В то же время, по информации источников издания, действующим судьям Верховного Суда, которые на данный момент осуществляют правосудие, подозрения в рамках этого уголовного производства не предъявлены, а вопрос об уведомлении их о подозрении на данный момент не рассматривается.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

ДТП из-за ям на дорогах: пять шагов для фиксации вины дорожных служб

Судебная практика показывает: водители могут получить компенсацию за поврежденные автомобили из-за ям, но только если правильно зафиксируют обстоятельства ДТП.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]