Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні статус «асоційованого члена» ЄС

Канцлер Німеччини виступив за новий формат інтеграції України до Євросоюзу з ширшими правами та гарантіями безпеки ще до повноправного вступу.

Фото: АР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує надати Україні новий спеціальний статус «асоційованого члена» Європейського Союзу. Про це повідомляє видання Spiegel.

У листі до лідерів країн ЄС Мерц виклав своє бачення нового формату співпраці, який передбачає глибшу інтеграцію України до європейських інституцій ще до набуття повноправного членства. Водночас Україна на початковому етапі не матиме повного членства та права голосу в усіх структурах Євросоюзу.

Канцлер пояснив свою ініціативу особливими умовами, в яких перебуває Україна через війну, а також значним прогресом у переговорах щодо вступу до ЄС. За його словами, пропозиція може стати додатковим інструментом підтримки мирних переговорів, ініційованих президентом США Дональд Трамп, зокрема через поширення на Україну механізму взаємної допомоги держав-членів Євросоюзу.

На думку Мерца, розширення ЄС є «геополітичною необхідністю», однак сам процес вступу займає багато часу. Тому, за його словами, Україні, а також країнам Західних Балкан і Молдові потрібен новий імпульс на шляху до інтеграції.

Запропонований статус «асоційованого члена» передбачає ширший перелік прав і обов’язків, ніж той, який мають країни-кандидати під час стандартного процесу вступу.

Серед запропонованих положень:

участь у засіданнях Ради Європейського Союзу та Європейської Ради, а також право голосу на них;

участь у засіданнях Європейської Комісії та Європейського Парламенту без права голосу;

поступову інтеграцію до бюджету ЄС;

поширення на Україну дії статті 42.7 про взаємну допомогу та оборону для надання широких безпекових гарантій;

надання представництва в Суд Європейського Союзу на посаді помічника доповідача.

Водночас Мерц пропонує передбачити можливість обмеження такого статусу у разі відступу України від процесу вступу або від фундаментальних цінностей Європейського Союзу.

Окремо канцлер наголосив, що країни Західних Балкан та Молдова також мають отримати додаткові сигнали щодо перспектив вступу до ЄС. Проте для них він пропонує розробити окремі плани прискореної інтеграції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.