У НАЗК пояснили, чи мають подавати декларації члени комісій з перетворення підприємств

Члени таких комісій є посадовими особами юридичних осіб публічного права — НАЗК.

Фото: nazk.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, чи мають подавати декларації члени комісій з перетворення підприємств.

Під час ухвалення рішення про перетворення підприємства засновник або уповноважений орган створює комісію з перетворення (комісію з припинення, реорганізації чи ліквідаційну комісію - у відповідних випадках).

Члени таких комісій є посадовими особами юридичних осіб публічного права. Відповідно на них поширюються вимоги антикорупційного законодавства, зокрема щодо:

обмежень використання службових повноважень;

обмеження отримання подарунків;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

дотримання правил етичної поведінки;

фінансового контролю.

«Отже, вони є суб’єктами декларування і зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Звертаємо увагу, що особи, які були включені до складу комісії з перетворення у 2025 році або під час кампанії декларування (з 1 січня до 31 березня 2026 року включно), зобов’язані подати щорічну декларацію за 2025 рік до 31 березня 2026 року.

НАЗК закликає органи управління державних і комунальних підприємств та органи місцевого самоврядування довести цю інформацію до відома всіх членів відповідних комісій, щоб запобігти порушенню вимог антикорупційного законодавства», - додали у НАЗК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.