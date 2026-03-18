У НАЗК пояснили, чи мають подавати декларації члени комісій з перетворення підприємств

12:46, 18 березня 2026
Члени таких комісій є посадовими особами юридичних осіб публічного права — НАЗК.
Фото: nazk.gov.ua
Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, чи мають подавати декларації члени комісій з перетворення підприємств.

Під час ухвалення рішення про перетворення підприємства засновник або уповноважений орган створює комісію з перетворення (комісію з припинення, реорганізації чи ліквідаційну комісію - у відповідних випадках).

Члени таких комісій є посадовими особами юридичних осіб публічного права. Відповідно на них поширюються вимоги антикорупційного законодавства, зокрема щодо:

  • обмежень використання службових повноважень;
  • обмеження отримання подарунків;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • дотримання правил етичної поведінки;
  • фінансового контролю.

«Отже, вони є суб’єктами декларування і зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Звертаємо увагу, що особи, які були включені до складу комісії з перетворення у 2025 році або під час кампанії декларування (з 1 січня до 31 березня 2026 року включно), зобов’язані подати щорічну декларацію за 2025 рік до 31 березня 2026 року.

НАЗК закликає органи управління державних і комунальних підприємств та органи місцевого самоврядування довести цю інформацію до відома всіх членів відповідних комісій, щоб запобігти порушенню вимог антикорупційного законодавства», - додали у НАЗК.

