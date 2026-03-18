  В Украине

В НАПК объяснили, должны ли подавать декларации члены комиссий по преобразованию предприятий

12:46, 18 марта 2026
Члены таких комиссий являются должностными лицами юридических лиц публичного права — НАПК.
Фото: nazk.gov.ua
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объяснило, должны ли подавать декларации члены комиссий по преобразованию предприятий.

При принятии решения о преобразовании предприятия учредитель или уполномоченный орган создает комиссию по преобразованию (комиссию по прекращению, реорганизации или ликвидационную комиссию — в соответствующих случаях).

Члены таких комиссий являются должностными лицами юридических лиц публичного права. Соответственно на них распространяются требования антикоррупционного законодательства, в частности относительно:

  • ограничения использования служебных полномочий;
  • ограничения получения подарков;
  • предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
  • соблюдения правил этического поведения;
  • финансового контроля.

«Таким образом, они являются субъектами декларирования и обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Обращаем внимание, что лица, которые были включены в состав комиссии по преобразованию в 2025 году или во время кампании декларирования (с 1 января по 31 марта 2026 года включительно), обязаны подать ежегодную декларацию за 2025 год до 31 марта 2026 года.

НАПК призывает органы управления государственных и коммунальных предприятий и органы местного самоуправления довести эту информацию до сведения всех членов соответствующих комиссий, чтобы предотвратить нарушение требований антикоррупционного законодательства», — добавили в НАПК.

