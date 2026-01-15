Продажа, выгул и хирургические операции по-новому – Рада поддержала за основу законопроект об усилении защиты домашних животных
Верховная Рада поддержала за основу законопроект №11328, который внедряет европейские гуманные ценности и запрещает жестокое обращение с домашними и бездомными животными. Закон предусматривает, что использование животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях и других мероприятиях запрещается, если организатор не создал соответствующих условий для их содержания, а также если здоровье или общее состояние животных под угрозой. Кроме того, документ запрещает хирургические операции, изменяющие внешний вид животного без медицинских показаний.
Основные изменения и дополнения по статьям
Статья 1. Определение терминов
Введены новые термины:
- Информационные и образовательные программы по гуманному обращению с животными — программы для повышения осведомленности об ответственном содержании.
- Оставление животного на произвол судьбы — оставление без присмотра, помощи или в беспомощном состоянии из-за действий или бездействия владельца.
- Благополучие животных — состояние обеспечения физиологических и этологических потребностей животного, надлежащих условий содержания, кормления, ухода, исключения страха, боли и страданий (в том числе во время убоя), обеспечения свободы типичного поведения.
- Лицо, содержащее домашнее животное — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее приют, контроль или надзор за животным.
- Племенное домашнее животное — животное с документально подтвержденной племенной ценностью.
- Догхантеры — лица от 14 лет, которые умышленно уничтожают животных (отравление, отстрел), пропагандируют или призывают к этому независимо от мотивов.
Статья 4. Основные принципы защиты животных
Сохранены старые принципы: несовместимость жестокости с моралью, обеспечение условий в соответствии с биологическими особенностями, прекращение права собственности в случае жестокого обращения, запрет жестоких методов умерщвления, ответственность.
Добавлены новые принципы:
- Обеспечение благополучия животных.
- Запрет на оставление животного на произвол судьбы.
- Запрет деятельности догхантеров.
- Запрет установления ограничений на кормление бездомных животных или оказание им любой помощи.
Статья 9. Содержание и сопровождение домашних животных
- Обязанности лица, содержащего животное, остаются: обеспечение условий, санитарные нормы, нормы сожительства.
- Добавлено уточнение: домашних животных следует выгуливать на изолированной, хорошо огороженной территории или в помещении, на привязи или без нее, не более 12 часов подряд; после этого — не менее часа выгула.
- Для юридических лиц: охрана — в оборудованных помещениях или на привязи, опытные животные — в вольерах, вивариях или питомниках.
- Правила содержания устанавливаются местными органами власти, но не должны противоречить закону.
- Сопровождение (выгул) — без изменений в отношении возраста (от 14 лет) и обязанностей по обеспечению безопасности людей, животных и имущества.
Статья 13. Условия сделок в отношении животных – добавлено:
Запрещается продажа домашних животных как породистых, если они не соответствуют определению племенного домашнего животного.
Статья 15. Приюты для животных – уточнено:
Местные бюджеты могут выделять средства на программы обращения с бездомными животными, создание и содержание приютов коммунальной формы собственности, а также на возмещение расходов частным приютам независимо от формы собственности.
Статья 22. Правила обращения с домашними животными – добавлено:
Лица, содержащие животных, обязаны:
- Предотвращать неконтролируемое размножение, в том числе посредством стерилизации и кастрации.
- Запрещается использование животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях, если условия содержания не соответствуют закону.
- Запрещено проведение хирургических операций для изменения внешнего вида животного без медицинских показаний (купирование хвоста, ушей, лишение голоса, удаление зубов или когтей).
Статья 25. Животные в зрелищных мероприятиях и спорте – добавлено:
- Запрещается принуждать животное к превышению естественных возможностей и применять методы, вызывающие боль, страдания или угнетающие.
- Местные советы могут организовывать образовательные программы по гуманному обращению и защите животных, создавать структурные подразделения для контроля и организовывать отлов и стерилизацию бездомных животных с последующим размещением в приютах или реабилитационных центрах.
Статья 26. Исключительная компетенция местных советов – добавлено:
- Разработка и утверждение образовательных программ по гуманному обращению с животными.
- Организация мероприятий по защите животных и контроль за их соблюдением.
- Отлов бездомных или брошенных животных, стерилизация и размещение в приютах или возвращение в места отлова для свободного проживания.
