  1. Законодательство
  2. / В Украине

Продажа, выгул и хирургические операции по-новому – Рада поддержала за основу законопроект об усилении защиты домашних животных

12:42, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Согласно законопроекту, приюты и бездомные животные получат финансовую поддержку от местных советов.
Продажа, выгул и хирургические операции по-новому – Рада поддержала за основу законопроект об усилении защиты домашних животных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №11328, который внедряет европейские гуманные ценности и запрещает жестокое обращение с домашними и бездомными животными. Закон предусматривает, что использование животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях и других мероприятиях запрещается, если организатор не создал соответствующих условий для их содержания, а также если здоровье или общее состояние животных под угрозой. Кроме того, документ запрещает хирургические операции, изменяющие внешний вид животного без медицинских показаний.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Основные изменения и дополнения по статьям

Статья 1. Определение терминов

Введены новые термины:

  • Информационные и образовательные программы по гуманному обращению с животными — программы для повышения осведомленности об ответственном содержании.
  • Оставление животного на произвол судьбы — оставление без присмотра, помощи или в беспомощном состоянии из-за действий или бездействия владельца.
  • Благополучие животных — состояние обеспечения физиологических и этологических потребностей животного, надлежащих условий содержания, кормления, ухода, исключения страха, боли и страданий (в том числе во время убоя), обеспечения свободы типичного поведения.
  • Лицо, содержащее домашнее животное — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее приют, контроль или надзор за животным.
  • Племенное домашнее животное — животное с документально подтвержденной племенной ценностью.
  • Догхантеры — лица от 14 лет, которые умышленно уничтожают животных (отравление, отстрел), пропагандируют или призывают к этому независимо от мотивов.

Статья 4. Основные принципы защиты животных

Сохранены старые принципы: несовместимость жестокости с моралью, обеспечение условий в соответствии с биологическими особенностями, прекращение права собственности в случае жестокого обращения, запрет жестоких методов умерщвления, ответственность.

Добавлены новые принципы:

  • Обеспечение благополучия животных.
  • Запрет на оставление животного на произвол судьбы.
  • Запрет деятельности догхантеров.
  • Запрет установления ограничений на кормление бездомных животных или оказание им любой помощи.

Статья 9. Содержание и сопровождение домашних животных

  • Обязанности лица, содержащего животное, остаются: обеспечение условий, санитарные нормы, нормы сожительства.
  • Добавлено уточнение: домашних животных следует выгуливать на изолированной, хорошо огороженной территории или в помещении, на привязи или без нее, не более 12 часов подряд; после этого — не менее часа выгула.
  • Для юридических лиц: охрана — в оборудованных помещениях или на привязи, опытные животные — в вольерах, вивариях или питомниках.
  • Правила содержания устанавливаются местными органами власти, но не должны противоречить закону.
  • Сопровождение (выгул) — без изменений в отношении возраста (от 14 лет) и обязанностей по обеспечению безопасности людей, животных и имущества.

Статья 13. Условия сделок в отношении животных – добавлено:

Запрещается продажа домашних животных как породистых, если они не соответствуют определению племенного домашнего животного.

Статья 15. Приюты для животных – уточнено:

Местные бюджеты могут выделять средства на программы обращения с бездомными животными, создание и содержание приютов коммунальной формы собственности, а также на возмещение расходов частным приютам независимо от формы собственности.

Статья 22. Правила обращения с домашними животными – добавлено:

Лица, содержащие животных, обязаны:

  • Предотвращать неконтролируемое размножение, в том числе посредством стерилизации и кастрации.
  • Запрещается использование животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях, если условия содержания не соответствуют закону.
  • Запрещено проведение хирургических операций для изменения внешнего вида животного без медицинских показаний (купирование хвоста, ушей, лишение голоса, удаление зубов или когтей).

Статья 25. Животные в зрелищных мероприятиях и спорте – добавлено:

  • Запрещается принуждать животное к превышению естественных возможностей и применять методы, вызывающие боль, страдания или угнетающие.
  • Местные советы могут организовывать образовательные программы по гуманному обращению и защите животных, создавать структурные подразделения для контроля и организовывать отлов и стерилизацию бездомных животных с последующим размещением в приютах или реабилитационных центрах.

Статья 26. Исключительная компетенция местных советов – добавлено:

  • Разработка и утверждение образовательных программ по гуманному обращению с животными.
  • Организация мероприятий по защите животных и контроль за их соблюдением.
  • Отлов бездомных или брошенных животных, стерилизация и размещение в приютах или возвращение в места отлова для свободного проживания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Обновленное правописание, отказ от русизмов и канцеляризмов: в Украине усилят защиту государственного языка

Обновленный правописание украинского языка должно быть подготовлено до 1 февраля 2026 года.

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]