Продажа, выгул и хирургические операции по-новому – Рада поддержала за основу законопроект об усилении защиты домашних животных

Согласно законопроекту, приюты и бездомные животные получат финансовую поддержку от местных советов.

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №11328, который внедряет европейские гуманные ценности и запрещает жестокое обращение с домашними и бездомными животными. Закон предусматривает, что использование животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях и других мероприятиях запрещается, если организатор не создал соответствующих условий для их содержания, а также если здоровье или общее состояние животных под угрозой. Кроме того, документ запрещает хирургические операции, изменяющие внешний вид животного без медицинских показаний.

Основные изменения и дополнения по статьям

Статья 1. Определение терминов

Введены новые термины:

Информационные и образовательные программы по гуманному обращению с животными — программы для повышения осведомленности об ответственном содержании.

Оставление животного на произвол судьбы — оставление без присмотра, помощи или в беспомощном состоянии из-за действий или бездействия владельца.

Благополучие животных — состояние обеспечения физиологических и этологических потребностей животного, надлежащих условий содержания, кормления, ухода, исключения страха, боли и страданий (в том числе во время убоя), обеспечения свободы типичного поведения.

Лицо, содержащее домашнее животное — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее приют, контроль или надзор за животным.

Племенное домашнее животное — животное с документально подтвержденной племенной ценностью.

Догхантеры — лица от 14 лет, которые умышленно уничтожают животных (отравление, отстрел), пропагандируют или призывают к этому независимо от мотивов.

Статья 4. Основные принципы защиты животных

Сохранены старые принципы: несовместимость жестокости с моралью, обеспечение условий в соответствии с биологическими особенностями, прекращение права собственности в случае жестокого обращения, запрет жестоких методов умерщвления, ответственность.

Добавлены новые принципы:

Обеспечение благополучия животных.

Запрет на оставление животного на произвол судьбы.

Запрет деятельности догхантеров.

Запрет установления ограничений на кормление бездомных животных или оказание им любой помощи.

Статья 9. Содержание и сопровождение домашних животных

Обязанности лица, содержащего животное, остаются: обеспечение условий, санитарные нормы, нормы сожительства.

Добавлено уточнение: домашних животных следует выгуливать на изолированной, хорошо огороженной территории или в помещении, на привязи или без нее, не более 12 часов подряд; после этого — не менее часа выгула.

Для юридических лиц: охрана — в оборудованных помещениях или на привязи, опытные животные — в вольерах, вивариях или питомниках.

Правила содержания устанавливаются местными органами власти, но не должны противоречить закону.

Сопровождение (выгул) — без изменений в отношении возраста (от 14 лет) и обязанностей по обеспечению безопасности людей, животных и имущества.

Статья 13. Условия сделок в отношении животных – добавлено:

Запрещается продажа домашних животных как породистых, если они не соответствуют определению племенного домашнего животного.

Статья 15. Приюты для животных – уточнено:

Местные бюджеты могут выделять средства на программы обращения с бездомными животными, создание и содержание приютов коммунальной формы собственности, а также на возмещение расходов частным приютам независимо от формы собственности.

Статья 22. Правила обращения с домашними животными – добавлено:

Лица, содержащие животных, обязаны:

Предотвращать неконтролируемое размножение, в том числе посредством стерилизации и кастрации.

Запрещается использование животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях, если условия содержания не соответствуют закону.

Запрещено проведение хирургических операций для изменения внешнего вида животного без медицинских показаний (купирование хвоста, ушей, лишение голоса, удаление зубов или когтей).

Статья 25. Животные в зрелищных мероприятиях и спорте – добавлено:

Запрещается принуждать животное к превышению естественных возможностей и применять методы, вызывающие боль, страдания или угнетающие.

Местные советы могут организовывать образовательные программы по гуманному обращению и защите животных, создавать структурные подразделения для контроля и организовывать отлов и стерилизацию бездомных животных с последующим размещением в приютах или реабилитационных центрах.

Статья 26. Исключительная компетенция местных советов – добавлено:

Разработка и утверждение образовательных программ по гуманному обращению с животными.

Организация мероприятий по защите животных и контроль за их соблюдением.

Отлов бездомных или брошенных животных, стерилизация и размещение в приютах или возвращение в места отлова для свободного проживания.

