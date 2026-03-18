БП ВС определила: в объединенных производствах субъект продления сроков определяется по дате начала первого производства

Великая Палата Верховного Суда разъяснила, что в объединенных производствах применяется процессуальный режим того производства, которое было начато ранее, и именно он определяет субъекта продления сроков.

В деле № 755/15993/18 Большая Палата Верховного Суда сформулировала правовую позицию относительно определения субъекта продления сроков досудебного расследования в условиях изменений, введённых процессуальной реформой 2017 года. После вступления в силу соответствующих изменений в уголовном процессе сформировались различные подходы к продлению таких сроков в зависимости от даты внесения сведений в ЕРДР.

Практические сложности возникли прежде всего в случаях объединения уголовных производств, начатых в разные периоды. В связи с этим в судебной практике сформировались различные подходы к определению надлежащего субъекта продления сроков — прокурора или следственного судьи, что приводило к неодинаковому применению норм уголовного процессуального закона.

Обстоятельства дела

Местный суд закрыл уголовное производство в отношении трёх лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных, в частности, ч. 2 ст. 306 и ч. 3 ст. 307 УК Украины, на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК — в связи с истечением сроков досудебного расследования.

Суд первой инстанции пришёл к выводу об истечении сроков досудебного расследования и закрыл производство, исходя из того, что в объединённом производстве продление сроков должно было осуществляться следственным судьёй, а не прокурором. Апелляционный суд согласился с таким подходом и оставил определение без изменений.

Суды исходили из того, что в объединённом уголовном производстве, где часть эпизодов была внесена в ЕРДР до 16 марта 2018 года, а часть — после, полномочия по продлению сроков имел следственный судья, а не прокурор.

Прокурор в кассационной жалобе настаивал, что определяющим является момент начала первоначального производства, а следовательно, именно прокурор был надлежащим субъектом продления сроков.

Позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело как содержащее исключительную правовую проблему с учётом различной практики Кассационного уголовного суда и его объединённой палаты относительно определения субъекта продления сроков досудебного расследования в объединённых уголовных производствах.

Суд исходил из того, что после изменений, внесённых Законом № 2147-VIII, в уголовном процессе сформированы два различных подхода к продлению сроков досудебного расследования в зависимости от даты внесения сведений в ЕРДР. Эти изменения, в частности в ст. 294 УПК Украины, ввели судебный контроль, однако их применение ограничено во времени.

Ключевое значение Большая Палата придала п. 4 §2 «Заключительные положения» Закона № 2147-VIII, который устанавливает специальное правило действия закона во времени и исключает обратное действие новых процессуальных положений в отношении производств, начатых до 16 марта 2018 года.

БП ВС указала, что, сопоставляя формулу действия уголовного процессуального закона во времени, определённую в ст. 5 УПК Украины, с формулой, использованной законодателем в п. 4 §2 «Заключительные положения» Закона № 2147-VIII, Большая Палата приходит к выводу об их нетождественности.

Если в ст. 5 УПК речь идёт о совершении отдельных процессуальных действий и принятии отдельных процессуальных решений, то в п. 4 §2 «Заключительные положения» Закона № 2147-VIII установлен запрет на применение обратного действия во времени к делам (уголовным производствам), по которым сведения о уголовном правонарушении внесены в ЕРДР до введения в действие этих изменений.

Суд подчеркнул: «Именно такое различие в формулировке правил обратного действия закона во времени является определяющим».

Большая Палата обратила внимание, что законодатель в п. 4 §2 «Заключительные положения» Закона № 2147-VIII использовал термин «дела», а не «процессуальные действия» или «процессуальные решения». Такая формулировка свидетельствует о намерении законодателя определить порядок применения нового правового режима не к отдельным процессуальным актам, а к уголовному производству в целом как к целостному правовому явлению.

Таким образом, Большая Палата пришла к выводу, что в уголовном процессуальном законе предусмотрена специальная норма (п. 4 §2 «Заключительные положения» Закона № 2147-VIII) по регулированию данного вопроса, и именно она, а не общая норма (ст. 5 УПК Украины), подлежит применению при определении правового режима продления сроков досудебного расследования в делах, которые были начаты до 16 марта 2018 года и объединены с уголовными производствами, сведения о которых внесены в ЕРДР после 16 марта 2018 года.

Анализируя правовую природу объединённого уголовного производства, Большая Палата исходила из того, что такое объединение не создаёт нового производства, а формирует единое производство с одним процессуальным режимом.

БП ВС отметила: «объединение материалов нескольких досудебных расследований не порождает нового уголовного производства…».

Суд обратил внимание, что согласно ч. 7 ст. 217 УПК Украины днём начала досудебного расследования в объединённом производстве является день начала того производства, которое было начато ранее. В то же время положения ч. 6 ст. 219 УПК Украины регулируют лишь порядок исчисления сроков, но не изменяют субъекта их продления.

Большая Палата подчеркнула, что иной подход — применение различных правовых режимов продления сроков досудебного расследования в рамках одного объединённого уголовного производства — противоречил бы принципу процессуальной экономии и приводил бы к правовой неопределённости. Такой подход создавал бы ситуацию, при которой в одном производстве одновременно действовали бы два несовместимых процессуальных порядка, что делало бы невозможным эффективное осуществление уголовного производства.

Большая Палата также пришла к выводу, что при объединении материалов нескольких досудебных расследований образуется одно объединённое уголовное производство, которому присваивается номер того производства, которое было начато ранее, а следовательно, правовой режим в объединённом уголовном производстве определяется в соответствии с тем процессуальным порядком продления срока досудебного расследования, который предусмотрен для производства, начатого ранее. Соответственно, при продлении срока подлежит применению тот правовой режим, который действовал на момент внесения в ЕРДР сведений о наиболее раннем производстве.

Отдельно Большая Палата проанализировала предыдущую практику и пришла к выводу о необходимости отступления от позиции Объединённой палаты ККС ВС от 31 октября 2022 года. Суд указал, что такой подход основывался на чрезмерно широком толковании ст. 5 УПК Украины и не учитывал специальные положения переходных норм Закона № 2147-VIII.

Учитывая изложенное, Большая Палата пришла к следующему выводу относительно применения нормы права:

«Субъектом, уполномоченным продлевать срок досудебного расследования, является прокурор или следственный судья в зависимости от даты внесения сведений о уголовном правонарушении в ЕРДР.

В производствах, начатых до 16 марта 2018 года (до вступления в силу Закона № 2147-VIII), когда действовала прежняя редакция ст. 294 УПК Украины, полномочия по продлению сроков принадлежат прокурору соответствующего уровня. В производствах, сведения о которых внесены после этой даты, действует новый порядок, предусматривающий необходимость обращения (в предусмотренных законом случаях) к следственному судье.

В случае объединения нескольких производств, где первое начато до 16 марта 2018 года, продление сроков относится к компетенции прокурора, тогда как если первое производство начато после этой даты — соответствующие полномочия принадлежат и следственному судье в предусмотренных случаях новой редакции ст. 294 УПК Украины.

Если же в ситуации, когда уполномоченным субъектом был прокурор, соответствующее процессуальное действие осуществил следственный судья, это само по себе не является таким нарушением норм процессуального права, которое может служить основанием для закрытия производства, поскольку такое действие обеспечивает дополнительные гарантии соблюдения прав и законных интересов участников уголовного производства».

Применяя эти выводы к обстоятельствам дела, БП ВС установила, что сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК, были внесены в ЕРДР 19 октября 2017 года (№ 42017101040000203), то есть до вступления в силу Закона № 2147-VIII, а следовательно, полномочия по продлению сроков досудебного расследования принадлежали прокурору соответствующего уровня.

Поскольку суды предыдущих инстанций этого не учли и применили неправильный подход, их решения признаны вынесенными с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона. Большая Палата удовлетворила кассационную жалобу прокурора, отменила решения судов предыдущих инстанций и назначила новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Таким образом, БП ВС отступила от прежней практики и закрепила подход, согласно которому в объединённых уголовных производствах применяется единый процессуальный режим, определяемый датой начала первого производства, с приоритетом специальных переходных положений Закона № 2147-VIII.

