Приостановка службы из-за СЗЧ и трудовые гарантии контрактников: ключевые позиции Верховного Суда

Верховный Суд сформировал ряд правовых позиций, защищающих права военнослужащих.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Судебно-юридическая газета» продолжает цикл публикаций, посвященный анализу обновляемых тематических обзоров Верховного Суда. Если в первой части мы сосредоточились на тонкостях мобилизационных процессов и принятия на службу, то сегодня переходим к не менее сложным и востребованным вопросам — делам, возникающим из отношений непосредственного прохождения военной службы.

Обретение статуса военнослужащего — это только начало долгого и непростого пути, где каждый шаг регламентирован законом. Однако на практике реалии службы часто порождают новые правовые коллизии: от правомерности перевода в другую часть или присвоения званий до сложных процедур увольнения со службы и особенностей привлечения к дисциплинарной ответственности.

Отец троих детей имеет право служить по месту жительства

Верховный Суд в постановлении от 07 февраля 2024 года, № 640/14949/22, дал ответ на вопрос: может ли военное командование перевести военнослужащего, имеющего право на отсрочку, служить в другой регион без его согласия?

Полковник Вооруженных Сил Украины, отец троих детей, который мобилизовался добровольно, оспаривал приказ Главнокомандующего ВСУ. Согласно приказу, офицера должны были переместить из Киева в Донецкую область с понижением в должности в бригаду территориальной обороны. Истец ссылался на то, что как отец троих несовершеннолетних детей имеет гарантии прохождения службы только по месту жительства и при наличии согласия.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляционный суд, в свою очередь, отменил решение первой инстанции и отказал в иске. Верховный Суд удовлетворил кассацию в пользу истца.

Верховный Суд отметил, что отец троих и более детей в возрасте до 18 лет имеет законное право на получение отсрочки от призыва в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Для многодетных отцов, а также других категорий лиц, определенных законом, в частности тех, кто осуществляет уход за лицами с инвалидностью или тяжелобольными детьми, действуют дополнительные гарантии. Речь идет о прохождении службы исключительно по месту жительства, а также запрете перевода или смены места службы без их согласия.

В рассматриваемом деле перевод истца в Донецкую область состоялся без его согласия и за пределами места жительства, что суд признал прямым нарушением требований законодательства.

Важно: гарантия службы по месту жительства распространяется на все категории лиц, определенных в абзацах 4–12 части первой ст. 23 «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Это решение важно для защиты прав мобилизованных военнослужащих, имеющих семейные обстоятельства или состояние здоровья, дающие право на отсрочку, но решивших защищать Родину добровольно.

Гарантии сохранения рабочего места и среднего заработка начинают действовать со дня издания приказа о принятии на контрактную службу

В постановлении от 23 марта 2023 года, № 200/3471/21, Верховный Суд определил точный момент, с которого работодатель обязан сохранять за работником место работы и должность в случае его вступления на военную службу по контракту.

Начальник одного из следственных отделов Территориального управления ГБР обратился в суд с требованием отменить приказ о его увольнении. Истец утверждал, что на момент увольнения он уже считался освобожденным от работы, так как вступил на военную службу по контракту в особый период. Соответственно, на него должны были распространяться гарантии, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины.

Суд первой инстанции удовлетворил иск и признал увольнение противоправным, отменил приказ, восстановил в должности. Апелляционный суд отменил решение и отказал в иске, а Верховный Суд удовлетворил кассацию в пользу истца.

Верховный Суд пришел к выводу, что трудовые гарантии, а именно сохранение места работы и должности, начинают действовать со дня издания приказа по личному составу о принятии лица на службу по контракту. Это и есть момент возникновения статуса военнослужащего.

Важно: момент обретения гарантий ст. 119 КЗоТ — не день фактического прибытия в часть или начала выполнения задач, а день издания приказа по личному составу о принятии на контракт.

Переход на штаты военного времени

Верховный Суд в постановлении от 07 февраля 2025 года, № 520/1298/23, частично удовлетворил кассационную жалобу военнослужащего, призванного по мобилизации, изменив мотивировочную часть решений нижестоящих инстанций, но оставив отказ в иске без изменений.

Истец был призван по мобилизации в июне 2022 года на должность техника отделения автоматизированной обработки информации. Однако уже в декабре того же года приказом командующего он был освобожден от занимаемой должности и зачислен в распоряжение другой воинской части на основании плана перемещения. Военнослужащий обжаловал приказ в суде, требуя восстановления в должности. Главным аргументом истца было то, что в приказе не было четко указано конкретное основание для его освобождения.

Вывод Верховного Суда сводится к тому, что сокращение штатных должностей и изменения организационно-штатной структуры, вызванные переводом военных формирований на штаты военного времени, являются достаточным основанием для освобождения военнослужащих от занимаемых должностей и зачисления их в распоряжение другой воинской части.

Важно: В период военного положения командование военных формирований имеет право принимать решения об освобождении от должностей и последующем назначении личного состава, если это связано с переводом части на штаты военного времени или реорганизацией структуры. Такие действия не являются произвольными — они обусловлены военными нуждами и организационными изменениями, которые являются законными основаниями для перемещения личного состава.

СЗЧ: процедура приостановки военной службы

Верховный Суд в постановлении от 17 октября 2023 года, № 420/8263/22, определил, что для приостановки военной службы из-за СЗЧ (самовольное оставление части) или дезертирства недостаточно только факта отсутствия лица.

Начальник отдела сил поддержки командования обратился в суд с иском против воинской части. Он требовал отменить приказ, согласно которому его освободили от должности, а его военную службу и действие контракта приостановили. Причиной такого решения командования стало обвинение в самовольном оставлении части. Суд первой инстанции поддержал воинскую часть, однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск офицера. Воинская часть подала кассационную жалобу, утверждая, что для приостановки службы достаточно самого факта внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по заявлению командира.

Верховный Суд оставил в силе решение о признании незаконным приказа в отношении военнослужащего и сформулировал важные правовые выводы относительно применения ч. 2 ст. 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Суд подчеркнул, что приостановка военной службы не является автоматической процедурой. Хотя формально она связывается с моментом внесения сведений в ЕРДР, такой механизм предполагает соблюдение четкой последовательности действий и надлежащего обоснования. Ключевую роль в этом процессе играет служебное расследование. Именно на его основании командир формирует заявление или сообщение, которое в дальнейшем становится основанием для внесения сведений в ЕРДР. Без надлежащим образом проведенного расследования такие действия не могут считаться правомерными.

Важно: во время служебного расследования командир обязан установить наличие или отсутствие признаков уголовного правонарушения в действиях военнослужащего, в частности относительно самовольного оставления части, дезертирства или добровольной сдачи в плен. Только после этого возможно принятие дальнейших решений в рамках предусмотренной законом процедуры. Командир не может просто объявить лицо приостановившим службу без надлежащей проверки обстоятельств его исчезновения.

Для дисциплинарного взыскания нужен доказанный состав проступка, а не только подозрение

Верховный Суд в постановлении от 14 января 2021 года, № 817/1318/17, частично удовлетворил кассационную жалобу Командующего Сухопутными войсками ВСУ, изменил мотивировочную часть решений нижестоящих инстанций и подтвердил, что привлечение к дисциплинарной ответственности возможно только при наличии самостоятельно установленного состава дисциплинарного проступка, а не на основании сообщения о подозрении в уголовном производстве.

Истец — военный комиссар — был привлечен к дисциплинарной ответственности и лишен воинского звания приказом Командующего Сухопутными войсками. Основанием стали выводы служебного расследования, согласно которым истец был задержан СБУ по подозрению в получении неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Истец обжаловал приказы, утверждая, что дисциплинарное взыскание применено без доказательства состава преступления.

Верховный Суд поддержал позицию о незаконности такого взыскания, отметив, что дисциплинарная и уголовная ответственность — это разные виды юридической ответственности. Чтобы лишить воинского звания, служебное расследование должно установить конкретные факты: в чем именно заключалось противоправное поведение, какие правила устава нарушены и какие вредные последствия наступили.

Сообщение о подозрении является лишь началом досудебного расследования. Оно не может быть единственным основанием для дисциплинарного взыскания, если командование самостоятельно не доказало фактов вымогательства денег или предоставления незаконных указаний подчиненным. В данном деле служебная проверка ограничилась лишь констатацией подозрения СБУ, поскольку не были доказаны факты внеслужебных отношений.

Важно: Дисциплинарная ответственность — самостоятельный вид юридической ответственности. Ее применение требует полного доказательства состава проступка, независимо от уголовной квалификации тех же действий. Это важное напоминание о необходимости соблюдения процедуры служебного расследования и презумпции невиновности даже в подобных делах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.