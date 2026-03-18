У США суд зобов’язав відновити мовлення «Голосу Америки» після річної паузи

Джерело фото: Eric Lee/The New York Times

У США суд зобов’язав Агентство з глобальних медіа відновити мовлення «Голосу Америки» та повернути на роботу понад тисячу працівників. Про це повідомляє The Washington Post.

Федеральний суд визнав незаконним майже повне згортання діяльності міжнародного мовника Voice of America (VOA) та його материнської структури — Агентства США з глобальних медіа (USAGM).

Рішення ухвалив окружний суддя США Ройс Ламберт. Він постановив, що дії агентства порушують федеральне адміністративне законодавство, а також суперечать вимогам, встановленим Конгресом США.

Суд зобов’язав:

повернути співробітників до роботи до 23 березня;

відновити повноцінне міжнародне мовлення, яке протягом року було майже повністю зупинене.

За даними справи, більшість працівників VOA перебували в оплачуваній адміністративній відпустці близько року. У цей період мовлення зберігалося лише частково — зокрема окремими мовами, такими як фарсі.

Суд також скасував рішення керівництва USAGM від березня минулого року, яке передбачало скорочення штату до 68 посад і фактичну ліквідацію решти позицій.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 15 березня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

