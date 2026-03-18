В США суд обязал восстановить вещание «Голоса Америки» после годовой паузы

Более тысячи сотрудников должны вернуться к работе по решению федерального суда.

В США суд обязал Агентство по глобальным медиа восстановить вещание «Голоса Америки» и вернуть на работу более тысячи сотрудников. Об этом сообщает The Washington Post.

Федеральный суд признал незаконным почти полное сворачивание деятельности международного вещателя Voice of America (VOA) и его материнской структуры — Агентства США по глобальным медиа (USAGM).

Решение принял окружной судья США Ройс Ламберт. Он постановил, что действия агентства нарушают федеральное административное законодательство, а также противоречат требованиям, установленным Конгрессом США.

Суд обязал:

вернуть сотрудников к работе до 23 марта;

восстановить полноценное международное вещание, которое в течение года было почти полностью остановлено.

По данным дела, большинство сотрудников VOA находились в оплачиваемом административном отпуске около года. В этот период вещание сохранялось лишь частично — в частности отдельными языками, такими как фарси.

Суд также отменил решение руководства USAGM от марта прошлого года, которое предусматривало сокращение штата до 68 должностей и фактическую ликвидацию остальных позиций.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 15 марта 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на урезание сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них - агентство, которое занимается «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США, во всем мире.

