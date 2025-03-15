Трамп подписал указ, направленный на ликвидацию агентств – среди них агентство, управляющее «Голосом Америки» и «Радио Свобода»

Указ, подписанный президентом США, также включает в себя сокращение персонала.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на сокращение сферы деятельности восьми федеральных агентств. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Среди них — агентство, которое курирует «Голос Америки», «Радио Свобода» и другие финансируемые правительством США средства массовой информации по всему миру.

Указ, подписанный президентом США, также включает сокращение персонала.

Сокращения затронут Федеральную службу медиации и примирения, Агентство США по глобальным медиа, Международный научный центр имени Вудро Вильсона, Институт музейного и библиотечного обслуживания, Межведомственный совет США по вопросам бездомности, Фонд финансовых институтов общественного развития, Агентство по развитию бизнеса меньшинств и Комиссию по арктическим исследованиям.

Согласно указу Трампа, ведомства обязаны в течение семи дней представить директору Административно-бюджетного управления США планы по реализации указа.

Ранее сообщалось, что Агентство США перестанет платить Reuters, Радио Свобода и Голос Америки за подписку на новости.

Напомним, ранее Reuters распространило фейк об отключении Украины от Starlink.

Кроме того, Reuters опубликовал фейк о депортации 240 тысяч украинских граждан.

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