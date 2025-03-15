Практика судов
  1. В мире

Трамп подписал указ, направленный на ликвидацию агентств – среди них агентство, управляющее «Голосом Америки» и «Радио Свобода»

10:29, 15 марта 2025
Указ, подписанный президентом США, также включает в себя сокращение персонала.
Трамп подписал указ, направленный на ликвидацию агентств – среди них агентство, управляющее «Голосом Америки» и «Радио Свобода»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на сокращение сферы деятельности восьми федеральных агентств. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Среди них — агентство, которое курирует «Голос Америки», «Радио Свобода» и другие финансируемые правительством США средства массовой информации по всему миру.

Указ, подписанный президентом США, также включает сокращение персонала.

Сокращения затронут Федеральную службу медиации и примирения, Агентство США по глобальным медиа, Международный научный центр имени Вудро Вильсона, Институт музейного и библиотечного обслуживания, Межведомственный совет США по вопросам бездомности, Фонд финансовых институтов общественного развития, Агентство по развитию бизнеса меньшинств и Комиссию по арктическим исследованиям.

Согласно указу Трампа, ведомства обязаны в течение семи дней представить директору Административно-бюджетного управления США планы по реализации указа.

Ранее сообщалось, что Агентство США перестанет платить Reuters, Радио Свобода и Голос Америки за подписку на новости.

Напомним, ранее Reuters распространило фейк об отключении Украины от Starlink.

Кроме того, Reuters опубликовал фейк о депортации 240 тысяч украинских граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США СМИ Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине предлагают создать Офис поддержки инвесторов и ввести «инвестиционное гражданство» для бизнеса из США

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия вместе с коллегами зарегистрировали проект, который предусматривает введение «инвестиционного гражданства» или других специальных условий для бизнеса из США и стран-партнеров.

Депутаты предлагают установить памятник Джорджу Вашингтону на месте, где ранее стоял памятник Ленину, и высечь на стеле слова Шевченко «когда мы дождемся Вашингтона с новым и праведным законом»

Наиболее целесообразным местом для установки монумента Джорджу Вашингтону депутаты считают постамент, где ранее находился памятник Владимиру Ленину, а одним из элементов композиции может быть стела, на которой будут высечены слова Тараса Шевченко из поэмы «Юродивый»: «Когда мы дождемся Вашингтона, С новым и праведным законом? А дождемся-таки когда-нибудь».

Верховная Рада готовится изменить порядок рассмотрения пенсионных и социальных дел в админсудах

Депутаты указывают, что споры о пенсионных и других социальных выплатах составляют огромную долю от общей нагрузки на административные суды, и их количество постоянно растет.

Обвиняемый рассказал судье, как его пытались завербовать, чтобы передать взятку судье

Судья сообщила в Высший совет правосудия о попытке вмешательства в осуществление правосудия.

Парламент принял закон о реформе госслужбы, который позволит повысить оклады работников аппаратов судов

По словам Дениса Маслова, принятый закон позволит поднять зарплату в аппаратах судов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Поплавська
    Оксана Поплавська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва