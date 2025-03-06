Reuters опубликовал фейк о депортации 240 тысяч украинских граждан – Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Reuters распространили фейковые новости о депортации украинцев из США.

Фото: c.ndtvimg

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В Белом доме опровергли информацию о возможной отмене временного правового статуса для украинских беженцев. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что пока решение еще не принято, реагируя на сообщение агентства Reuters, которое распространило новость о возможных изменениях для 240 тысяч украинцев.

«Правда: на данный момент решение еще не принято», - написала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в соцсети Х.

Напомним, ранее Reuters распространило фейк об отключении Украины от Starlink.

Также они сообщили недостоверную информацию относительно сроков подписания соглашения о полезных ископаемых.

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