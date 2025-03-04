Трамп планує оголосити про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною під час виступу у Конгресі, — Reuters

США та Україна готуються підписати угоду щодо корисних копалин, — пише Reuters.

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США та Україна готуються підписати угоду щодо корисних копалин. Про це президент Дональд Трамп може оголосити під час виступу у Конгресі. Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що Дональд Трамп сказав своїм радникам, що хоче оголосити про угоду у своєму зверненні до Конгресу. Але угоду ще не підписали й ситуація може змінитися.

Як відомо, після напружених перемовин Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого заплановане підписання угоди не відбулося.

Виступ Трампа у Конгресі відбудеться о 04:00 за Києвом.

«Судово-юридична газета» писала, що Дональд Трамп під час виступу окреслить план припинення війни в Україні, але демократи, як повідомляють американські медіа, спробують зірвати його виступ.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо корисних копалин "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

Також Президент зазначив, що Україна прагне до миру і готова працювати для цього з США.

Зазначимо, що Верховна Рада звернулася до Дональда Трампа щодо необхідності партнерства зі США у сфері корисних копалин.

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