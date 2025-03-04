Трамп планирует объявить о подписании соглашения о полезных ископаемых с Украиной во время выступления в Конгрессе, — Reuters

США и Украина готовятся подписать соглашение о полезных ископаемых — пишет Reuters.

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США и Украина готовятся подписать соглашение о полезных ископаемых. Об этом президент Дональд Трамп может объявить во время выступления в Конгрессе. Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что Дональд Трамп сказал своим советникам, что хочет объявить соглашение в своем обращении к Конгрессу. Но соглашение еще не подписали, и ситуация может измениться.

Как известно, после напряженных переговоров Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля запланированное подписание соглашения не состоялось.

Выступление Трампа в Конгрессе состоится в 04:00 по Киеву.

«Судебно-юридическая газета» писала, что Дональд Трамп во время выступления очертит план прекращения войны в Украине, но демократы, как сообщают американские медиа, попытаются сорвать его выступление.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Также Президент отметил, что Украина стремится к миру и готова работать для этого с США.

Отметим, что Верховная Рада обратилась к Дональду Трампу о необходимости партнерства с США в сфере полезных ископаемых.

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