Украина готова подписать соглашение с США о полезных ископаемых, — Денис Шмыгаль

Денис Шмигаль подчеркнул, что Украина просит конкретных гарантий безопасности, как от США, так и от Европы.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово подписать с США соглашение о совместном создании инвестиционного фонда, заключение которого сорвалось на прошлой неделе. Об этом он заявил на пресс-конференции 4 марта.

«Мы, повторяю, благодарны американцам, американской нации. Мы готовы подписать соглашение, которое подготовлено, о создании соответствующего инвестиционного фонда, чтобы начать работу с США на абсолютно прагматичной, экономической основе. Это соглашение утверждено правительством Украины. Мы в любой момент готовы начать это сотрудничество», — сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль добавил, что это соглашение станет определенным элементом экономического роста Украины.

«Это будет определенным элементом защиты Украины со стороны США. Конечно, мы нуждаемся и просим конкретных гарантий безопасности как от США, так и от Европы, а также от стран G7. Это важно», — заявил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов выполнить одно из требований президента США Дональда Трампа — подписать соглашение о полезных ископаемых.

Добавим, в США заявили, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США будет подписано в ближайшее время.

В то же время Верховная Рада обратилась к Дональду Трампу о необходимости партнерства с США в сфере полезных ископаемых.

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