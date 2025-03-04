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Україна готова підписати угоду зі США про корисні копалини, — Денис Шмигаль

13:29, 4 березня 2025
Денис Шмигаль наголосив, що Україна просить конкретні гарантії безпеки, як від США, так і від Європи.
Україна готова підписати угоду зі США про корисні копалини, — Денис Шмигаль
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий підписати зі США угоду про спільне створення інвестиційного фонду, укладання якої зірвалося минулого тижня. Про це він заявив на пресконференції 4 березня.

«Ми, повторюю, вдячні американцям, американській нації. Ми готові підписати угоду, яка підготовлена, про створення відповідного інвестиційного фонду для того, щоб почати роботу з США на абсолютно прагматичній, економічній основі. Ця угода затверджена урядом України. Ми в будь-який момент готові розпочати цю співпрацю», - сказав Шмигаль.

Також Шмигаль додав, що ця угода буде певним елементом економічного зростання України.

«Це буде певним елементом захисту України зі сторони США. Звичайно, ми потребуємо та просимо конкретних гарантій безпеки, як від США, так і від Європи, так і країн G7. Це важливо», - заявив Шмигаль.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий виконати одну із вимог президента США Дональда Трампа — підписати угоду про корисні копалини. 

Додамо, у США заявили, що угода про корисні копалини між Україною та США буде підписана найближчим часом.

Водночас Верховна Рада звернулася до Дональда Трампа щодо необхідності партнерства зі США у сфері корисних копалин.

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США Україна Денис Шмигаль

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