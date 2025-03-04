Володимир Зеленський готовий виконати одну із вимог Трампа — підписати угоду про корисні копалини

Президент на зустрічі з журналістами заявив, що готовий укласти угоду, яка надасть США доступ до деяких природних ресурсів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий виконати одну із вимог президента США Дональда Трампа — підписати угоду про корисні копалини. Про це повідомляє ВВС.

Зокрема, кореспондентка Лаура Кюнсберг поспілкувалася із Президентом України у лондонському аеропорту Станстед, де він сказав, що готовий виконати одну з вимог Трампа — підписати угоду про корисні копалини, яка надасть США доступ до деяких природних ресурсів України.

«Він не вибачатиметься перед Трампом або висловлюватиме жаль з приводу того, що сталося в Овальному кабінеті, до чого на цей момент неодноразово закликав табір президента США», — повідомила журналістка видання.

Президент України сказав журналістам, що пройшов довгий шлях, щоб потрапити до Білого дому — і його візит був знаком поваги. Глава держави додав, що ніколи «нікого не образить», а те, що сталося в Білому домі, не пішло на користь жодній із сторін.

Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами, що зараз неправильно обговорювати відмову від захоплених РФ територій. Він також не має наміру обговорювати капітуляцію.

«Наші свободи та цінності не продаються», — наголосив Президент.

Додамо, у США заявили, що угода про корисні копалини між Україною та США буде підписана найближчим часом.

Водночас Верховна Рада звернулася до Дональда Трампа щодо необхідності партнерства зі США у сфері корисних копалин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.